Julia Szeremeta poza kadrą Polski! Trener zabrał głos

Trener Tomasz Dylak i jego asystent Kamil Goiński na 11-dniowe zgrupowanie, które rozpoczęło się w poniedziałek w Giżycku, powołali piętnaście zawodniczek. Do koleżanek z kadry dołączy Elżbieta Wójcik (75 kg). Dwukrotna wicemistrzyni Europy wznowiła treningi po przerwie macierzyńskiej. Zajęcia w ośrodku COS na Mazurach zakończą się 27 czerwca rano. Tego dnia grupę, która uda się na Puchar Świata, czeka jeszcze wylot do Astany.

"Trenujemy po dwa razy dziennie w dwóch grupach, pierwsza bezpośrednio przygotowuje się do startu w Kazachstanie. Łapie szybkość, ma ostatnie sparingi, a druga buduje się pod dalsze zgrupowania, aby forma przyszła na wrześniowe mistrzostwa świata" - powiedział drugi trener Goiński.

To wyjaśnia absencję Julii Szeremety (57 kg) w trzecim w kolejności PŚ w kalendarzu World Boxing. Z ekipy, która wystąpi w Astanie największe szanse na udział we wrześniowych MŚ w Liverpoolu mają Wiktoria Rogalińska (54), Aneta Rygielska (60 kg) i Oliwia Toborek (75 kf). Pierwsza z nich w majowym PŚ w Warszawie nie wystąpiła z powodu choroby, a druga "lubi dużo startów".

Cztery z siedmiu zgłoszonych Polek do zawodów w Astanie, w tegorocznym cyklu PŚ już zajmowały miejsca na podium: Wiktoria Rogalińska (1. w Brazylii), Aneta Rygielska (2. w Brazylii, 3. w Warszawie), Weronika Dziubek (2. w Warszawie), Oliwia Toborek (3. w Brazylii).

Trener męskiej kadry Grzegorz Proksa oświadczył, że jego podopieczni nie wystąpią w Astanie. "Rezygnujemy z wyjazdu do Kazachstanu. To mogłoby zakłócić przygotowania do mistrzostw świata. Wydaje mi się, że polska liga też nam daje dużo możliwości. Czekają nas bardzo ciężkie, wymagające obozy w lipcu i sierpniu. Chłopaki po prostu przed nimi muszą mieć czas na regenerację" - wyjaśnił.

Losowanie turnieju w Kazachstanie zaplanowano na 29 czerwca, a początek walk eliminacyjnych rozpocznie się następnego dnia. Zawody w Azji Centralnej potrwają do 6 lipca.

Skład reprezentacji Polski:

- kobiety

50 kg Nikola Prymaczenko, 54 kg Wiktoria Rogalińska, 57 kg Klaudia Budasz, 60 kg Aneta Rygielska, 65 kg Weronika Dziubek, 70 kg Aleksandra Cyrek, 75 kg Oliwia Toborek.

BS, PAP