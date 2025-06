Legia Warszawa mistrzem Polski!

Lepiej w to spotkanie weszli przyjezdni, którzy m. in. dzięki trafieniom Michała Kolendy i Andrzeja Pluty prowadzili już nawet siedmioma punktami. Lublinianie mieli spore problemy ze skutecznością, natomiast kontra wykończona przez Aleksę Radanova oznaczała 10 punktów różnicy. Za odrabianie strat wziął się Manu Lecomte, a dzięki zagraniu Filipa Puta gospodarze przegrywali już tylko trzema punktami. Ostatecznie po 10 minutach było 18:23. W drugiej kwarcie zespół z Warszawy znowu się rozkręcał - po akcji 2+1 Mate Vucicia znowu był lepszy o 10 punktów. Później kibice w wypełnionej hali Globus mogli oglądać świetne pojedynki Kamerona McGusty’ego i Manu Lecomte’a. PGE Start ciągle starał się być blisko. Po kolejnej trójce Belga przegrywał zaledwie trzema punktami. Ostatecznie po zagraniu Vucicia pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:42.

Zaraz na początku trzeciej kwarty do remisu doprowadził Courtney Ramey. Goście odpowiedzieli na to błyskawiczną serią 0:9 i po trójce Kamerona McGusty’ego ponownie przejmowała kontrolę nad meczem. Ciągle aktywny był jednak Ramey, przez co zespół trenera Wojciecha Kamińskiego utrzymywał się w grze. Po 30 minutach było tylko 61:64. W ostatniej kwarcie gospodarze nie zamierzali się poddawać. Po kolejnej akcji zakończonej przez Ousmane Drame przegrywali już tylko punktem. Za chwilę do remisu doprowadzał Tevin Brown, a prowadzenie dawał Ramey. W kluczowym momencie sprawy w swoje ręce wziął Kameron McGusty, a trójkę dołożył jeszcze Aleksa Radanov. Ostatecznie Legia wygrała 92:82 i triumfowała w całej serii 4-3!

Skrót meczu Start Lublin - Legia Warszawa:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Start Lublin - Legia Warszawa 82:92 (18:23, 19:19, 24:22, 21:28)

Start: Emmanuel Lecomte 25, Courtney Ramey 23, Tyran De Lattibeaudiere 14, Tevin Brown 10, Ousmane Drame 5, Michał Krasuski 3, Filip Put 2, CJ Williams 0.

Legia: Kameron McGusty 30, Mate Vucic 22, Andrzej Pluta 10, Aleksa Radanov 10, Ojars Silins 8, Keifer Sykes 4, Michał Kolenda 3, E.j. Onu 3, Maksymilian Wilczek 2.

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 4-3 dla Legii.

BS, Polsat Sport, PAP, plk.pl