Dramat reprezentacji! Tylko sześciu siatkarzy przyjechało na turniej Ligi Narodów

W środę o godzinie 13:00 Niemcy mają zagrać z Kubańczykami w ramach ich pierwszego starcia kolejnego turnieju Ligi Narodów. Tym razem siatkarze rywalizują w Belgradzie. Większość reprezentacji jest już w Serbii i tam aklimatyzuje się przed startem zawodów.

Wśród obecnych brakuje siatkarzy reprezentacji Kuby, a tak właściwie - części z nich. Jak poinformował w mediach społecznościowych specjalizujący się w kubańskim sporcie kanał CubanSpike, do Belgradu dotarło tylko sześciu zawodników tej reprezentacji.

Z relacji CubanSpike'a wynika, że z winy kubańskiej federacji wielu siatkarzy oraz członków sztabu nie otrzymało wizy, a co za tym idzie - w ogóle nie poleciało do Serbii. Wśród nieobecnych jest m.in. jedna z największych gwiazd kadry - Miguel Angel Lopez. Prawdopodobnie do Belgradu dojechało tylko sześciu zawodników.

"Kubańska federacja naprawdę namieszała z wizami i tylko sześciu graczy i analityk dotarli do Serbii. Pozostałych ośmiu graczy, w tym Lopez, Yant i Concepcion utknęło na Kubie. Jeśli uda im się dzisiaj pojechać (co jest bardzo mało prawdopodobne) dotrą na miejsce na mniej niż 15 godzin przed meczem z Niemcami. Całkowity brak szacunku dla drużyny, która zasługuje na o wiele więcej. Cóż, jesteśmy prawie pewni, że po raz pierwszy drużyna przegra walkowerem w VNL" - napisał CubanSpike na Instastory.

Walkower oznaczałby dla Kubańczyków dramatycznie trudną sytuację w Lidze Narodów. Już teraz siatkarze z Karaibów plasują się na 15. miejscu tabeli. Przy poddaniu meczu mogliby spaść na ostatnią lokatę.

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów 2025 można oglądać na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Spotkania reprezentacji Polski również w Polsacie.