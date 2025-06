Widowisko w centrum Aten, Kajetanowicz w czołówce

Legendarny "Rajd Bogów" ruszył późnym popołudniem w samym centrum Aten. Załogi, a wśród nich duet ORLEN Rally Team, najpierw przejechały przez rampę startową usytuowaną przy zabytkowym Stadionie Panateńskim, a następnie rywalizowały na miejskiej próbie o długości 1,5 kilometra, wytyczonej na terenie ogrodów narodowych.

Kajetanowicz i Szczepaniak bardzo czujnie i rozważnie rozpoczęli swój czwarty tegoroczny występ. Na zdradliwej oraz pokrytej warstwą pyłu mieszance asfaltu i betonu uniknęli większych błędów, uzyskując trzeci czas w WRC2 Challenger. Wśród wszystkich posiadaczy samochodów grupy Rally2 zmieścili się w piątce.

– Za nami krótki odcinek w centrum Aten. Świetne widowisko dla kibiców. Pojechałem dość ostrożnie, ale to dopiero pierwsze kilometry z ponad 340, jakie przed nami. Czekają nas bardzo wymagające, długie dni, które spędzimy w rozgrzanym jak sauna aucie. Na zewnątrz temperatury pokazują ponad 40 stopni. Trudno w takich warunkach zachować koncentrację, a będzie ona kluczowa na pokrytych kamieniami, miejscami sporej wielkości głazami, trasach. Musimy być czujni, dobrze zarządzać oponami i postarać się czerpać przyjemność z jazdy – komentował Kajetan Kajetanowicz.

Z Aten wszyscy uczestnicy Rajdu Akropolu przenieśli się do położonego nad Kanałem Korynckim miasteczka Loutraki. Z niego jutro o poranku wyruszą w długą drogę do Lamii, pokonując po drodze sześć odcinków specjalnych. Dwukrotnie trzeba się będzie zmierzyć z najdłuższą w całym harmonogramie próbą Aghii Theodori (26,76 km), a do przejechania będą także oesy: Loutraki (12,90 km), Thiva (19,58 km), Stiri (24,18 km) oraz Elatia (11,58 km). Łączny dystans walki z czasem i rywalami to prawie 122 km.

Rajd Akropolu 2025 – nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger po OS 1:

1. Virves/Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) 1:21,8

2. Cachón/Rozada (Toyota GR Yaris Rally2) +0,3

3. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +0,5

4. Linnamäe/Morgan (Toyota GR Yaris Rally2) +0,6

5. Trentin/Ometto (Škoda Fabia RS Rally2) +1,1

6. Zaldivar/Der Ohannesian (Škoda Fabia RS Rally2) +1,3

7. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +1,4

Rossel/Mercoiret (Citroën C3 Rally2) +1,4

9. Ruiloba/Vela (Citroën C3 Rally2) +1,9

10. Kogure/Luhtinen (Toyota GR Yaris Rally2) +2,1

