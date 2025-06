LeBron James podjął decyzję w sprawie przyszłości!

Agent koszykarza nie określił, czy James zamierza kontynuować karierę po następnym sezonie.

"LeBron chce walczyć o mistrzostwo. Wie, że Lakers budują przyszłość. Rozumie to, ale ceni sobie to, że mają realistyczną szansę na wygranie wszystkiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ośmioletnią współpracę z Jeanie (Buss, prezes zespołu - PAP) i Robem (Pelinka, dyrektor generalny zespołu - PAP) i uważamy Lakers za kluczową część jego kariery" - powiedział Paul w rozmowie z ESPN.

"Rozumiemy trudności w wygrywaniu teraz, przygotowując się na przyszłość. Chcemy ocenić, co jest najlepsze dla LeBrona na tym etapie jego życia i kariery. Chce, aby każdy sezon, który mu pozostał, się liczył, a Lakers to rozumieją, wspierają go i chcą dla niego jak najlepiej" - dodał agent koszykarza.

Najlepszy strzelec w historii NBA wrócił już do treningów po tym, jak zerwał więzadła w lewym kolanie 30 kwietnia w ostatnim meczu pierwszej rundy play off z Minnesota Timberwolves. "Jeziorowcy" przegrali wówczas 96:103 i w całej serii 1-4.

Ósmy sezon z rzędu w barwach Lakers oznaczać będzie jego najdłuższy okres w jednym zespole, przewyższający pierwsze siedem kampanii w Cleveland Cavaliers, do których później wrócił na kolejne cztery lata i zdobył mistrzostwo NBA.

W 22. sezonie w NBA James zdobywał średnio 24,4 pkt w meczu, miał też po 8,2 asysty i 7,8 zbiórki. James był liderem i sercem ekipy, która wygrała 52 z 82 spotkań w sezonie zasadniczym i zajęła pierwsze miejsce w Pacific Division oraz była trzecia na Zachodzie.

BS, PAP