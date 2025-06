Oto największa gwiazda światowego MMA? Kapitalny nokaut i drugi pas do kolekcji (WIDEO)

Po raz kolejny w imponującym stylu w klatce UFC zaprezentował się Ilia Topuria (17-0, 7 KO, 8 Sub). W walce wieczoru gali w Las Vegas Hiszpan gruzińskiego pochodzenia znokautował w pierwszej rundzie Charlesa Oliveirę (35-11-1NC, 10 KO, 21 Sub) i został mistrzem organizacji w kategorii lekkiej. To drugi pas UFC w karierze "La Leyendy". Wcześniej dzierżył tytuł w dywizji piórkowej.