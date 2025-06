Wimbledon 2025. Gdzie oglądać? Transmisja i stream online - 30.06

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpocznie się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Plan transmisji Wimbledonu na poniedziałek - 30.06:

Polsat Sport 1:



11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

14:30 Carlos Alcaraz - Fabio Fognini (T. Tomaszewski)

16:00 Kamil Majchrzak - Matteo Berretini (D. Olejniczak, R. Szymanik)

18:30 Arthur Rinderknech - Alexander Zverev (M. Łuczak)

Polsat Sport 2:

12:00 Jelena Ostapenko - Sonay Kartal (R. Spiak)

14:00 Aryna Sabalenka - Carson Branstine (F. Gawęcki)

16:00 Jacob Fearnley - Joao Fonseca (F. Gawęcki)

18:00 Emma Raducanu - Mimi Xu (D.Żbik)

Polsat Sport 3:

12:00 Daniił Miedwiediew - Benjamin Bonzi (K. Wanio)

14:00 Elena-Gabriela Ruse - Madison Keys (K. Wanio)

16:00 Jasmine Paolini - Anastasija Sevastova (M. Krogulec)

18:00 Taylor Fritz - Giovanni Mpetshi Perricard (M. Krogulec)

Polsat Sport Fight:

Holger Rune - Nicolas Jarry (D. Olejniczak, R. Szymanik)

14:00 Holger Rune - Nicolas Jarry (D. Olejniczak, R. Szymanik)

16:30 Paula Badosa - Katie Boulter (M. Muras, T. Wiktorowski)

18:00 Katerina Siniakova - Qinwen Zheng (D. Olejniczak)

Polsat Sport Premium 1:



Polsat Sport Premium 2 (kort nr 8 od 12:00 - bez komentarza):

Eva Lys - Yue Yuan

Peyton Stearns - Laura Siegemund

Jan-Lennard Struff - Filip Misolic

Gabriel Diallo - Daniel Altmaier

Polsat Sport Premium 3 (kort nr 12 od 12:00- bez komentarza):

Elmer Moller - Frances Tiafoe

Valentin Royer - Stefanos Tsitsipas

Leylah Fernandez - Hannah Klugman

Marketa Vondrousova - McCartney Kessler

Polsat Sport Premium 4 (kort nr 14 od 12:00 - bez komentarza):

Wiktorija Tomowa - Ons Jabeur

Bernarda Pera - Linda Noskova

Felix Auger-Aliassime - James Duckworth

Jenson Brooksby - Tallon Griekspoor

Polsat Sport Premium 5 (kort nr 17 od 12:00 - bez komentarza):

Jiri Lehecka - Hugo Dellien

Francisco Cerundolo - Nuno Borges

Harriet Dart - Dalma Galfi

Ashlyn Krueger - Mika Stojsavljevic

Polsat Sport Premium 6 (kort nr 18 od 12:00 - bez komentarza):

Anna Bondar - Elina Switolina

Cameron Norrie - Roberto Bautista Agut

Mackenzie McDonald - Karen Chaczanow

Naomi Osaka - Talia Gibson

Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

Oliver Tarvet - Leandro Riedl

Greet Minnen - Olivia Gadecki

Ethan Quinn - Henry Searle

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):

Adrian Mannarino - Christopher O'Connell

Luciano Darderi - Roman Safiullin

Lulu Sun - Marie Bouzkova

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza)

Learner Tien - Nishesh Basavareddy

Warwara Graczowa - Aliaksandra Sasnowicz

Ann Li - Viktorija Golubic

Matteo Arnaldi - Botic van De Zandschulp

Kort numer 7 (od 12:00 - bez komentarza):

Anca Todoni - Cristina Bucsa

Zizou Bergs - Lloyd Harris

Kamilla Rachimowa - Aoi Ito

Shintaro Mochizuki - Giulio Zeppieri

Kort numer 9 (od 12:00 - bez komentarza):

Vit Kopriva - Jordan Thompson

Olga Danilovic - Shuai Zhang

Yanina Wickmayer -Renata Zarazua

Brandon Holt - Alejandro Davidovich Fokina

Kort numer 10 (od 12:00 - bez komentarza):

Diane Parry - Petra Martic

Beatriz Haddad Maia - Rebecca Sramkova

Pablo Carreno Busta - Chris Rodesch

Anastazja Pawluczenkowa - Ajla Tomljanovic

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

Kimberly Birrell - Donna Vekić

Alexei Popyrin - Arthur Fery

Billy Harris - Dusan Lajovic

Julia Putincewa - Amanda Anisimova

Kort numer 16 (od 12:00 - bez komentarza):

Mattia Bellucci - Oliver Crawford

Diana Sznajder - Moyuka Uchijima

Andriej Rublow - Laslo Djere

Elise Mertens - Linda Fruhvirtova