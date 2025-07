Wielki powrót do klubu PlusLigi! To ulubieniec kibiców

Po dwuletniej przerwie do drużyny Barkom-Każany Lwów powróci przyjmujący Julius Firkal, który barw klubu z Ukrainy bronił w sezonie 2022/23, po czym przeniósł się do francuskiego Le Plessis-Robinson Volley-Ball. Później przez rok występował w Bułgarii (VC Levski Sofia), a teraz zdecydował się na pierwszy w swojej karierze powrót. Jeszcze wcześniej Słowak grał w rodzimym SSS Volejbal Trencin, a także w Niemczech, Turcji oraz Arabii Saudyjskiej.

Firkal do nowej-starej drużyny na pozycję przyjęcia wniesie sporo doświadczenia, którego i tak nie powinno brakować, jako że kontrakt z klubem przedłużył Oleg Szewczenko. Słowak może za to wnieść również nieco świeżości oraz innego podejścia do treningów, z uwagi na swoje bogate doświadczenie na różnych frontach. Wartość dodaną stanowi fakt, że Firkal jest ulubieńcem lwowskich kibiców.

"Ulubieniec trybun znowu z nami! Z radością zobaczymy Cię w koszulce Barkom-Każanów Julius" - napisano w facebookowym komunikacie.

Polsat Sport