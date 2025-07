Wimbledon: Zieliński/Hsieh - Maximo Gonzalez/Cristina Bucsa. Relacja i wynik na żywo

Faktem przemawiającym za duetem Zieliński/Hsieh będzie zgranie, ponieważ Polak ramię w ramię z Tajwanką występuje już od stycznia 2024 roku. Zupełnie inaczej sprawa wygląda u naszych rywali, bowiem Maximo Gonzalez i Cristina Bucsa wspólnej gry jeszcze nie zaznali. W ostatnich miesiącach Argentyńczyk występował z Brazylijką Luisą Stefani, Meksykanką Giulianą Olmos i Norweżką Ulrikke Eikeri, natomiast Hiszpanka współpracowała z Belgiem Joranen Vliegenen oraz Francuzem Fabricem Martinem.

Zdecydowanie bardziej imponująco wygląda też mikstowy dorobek Zielińskiego i Hsieh. W zeszłym roku para ta zwyciężyła w Australian Open oraz Wimbledonie a także dotarła do półfinału French Open. Nie najgorzej wyglądają też dokonania Argentyńczyka, który docierał do półfinałów dwóch imprez wielkoszlemowych w zeszłym roku, natomiast mikstowe dokonania Bucsy kończyły się jak do tej pory na 2. rundzie.

Czy Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh wykonają pierwszy krok w kierunku obrony tytułu?

Relacja i wynik na żywo meczu Zieliński/Hesieh - Gonzalez/Bucsa na Polsatsport.pl.

