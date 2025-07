Zwycięstwa, łzy i owacje na stojąco. Oto, jak Polacy tworzyli historię Wimbledonu

Przedwojenne sukcesy Jadwigi Jędrzejowskiej



Pierwszą polską legendą Wimbledonu była Jadwiga Jędrzejowska, która należała do światowej czołówki w okresie przedwojennym. W 1937 roku dotarła do finału turnieju w Londynie, gdzie po trzysetowej walce musiała uznać wyższość Brytyjki Dorothy Round. Przez wiele dziesięcioleci była jedyną Polką, która zagrała w najważniejszym meczu kobiecego Wimbledonu.

Finał Agnieszki Radwańskiej w 2012 roku



Na kolejny polski finał Wimbledonu czekaliśmy do 2012 roku. Wtedy świetny sezon rozgrywała Agnieszka Radwańska. Na kortach trawiastych imponowała techniką i czuciem gry. Do turnieju przystępowała jako rozstawiona z trójką. W drodze do finału straciła tylko jednego seta w ćwierćfinale z Rosjanką Mariją Kirilenko.

W wielkim finale czekała jednak na nią Serena Williams. Choć Polka dzielnie walczyła, to jednak w trzech setach musiała uznać wyższość Amerykanki. Później w latach 2013 i 2015 dwukrotnie dochodziła jeszcze do półfinału.

Wielkie emocje polski ćwierćfinał w grze męskiej w 2013 roku



Historyczne występy w turnieju seniorów oglądaliśmy w 2013 roku. W ćwierćfinale doszło do polskiego pojedynku. Jerzy Janowicz mierzył się w nim z Łukaszem Kubotem. W trzech setach wygrał ten pierwszy.

W półfinale grał z faworytem gospodarzy Andym Murrayem i zaczął od wygranego seta. Ostatecznie przegrał 1:3, a Brytyjczyk wygrał cały turniej po finałowym triumfie nad Serbem Novakiem Djokoviciem.

Zwycięstwo Łukasza Kubota w grze podwójnej



Łukasz Kubot to pierwszy polski zwycięzca seniorskiego Wimbledonu. Jeden z największych sukcesów w swojej karierze osiągnął w 2017 roku w turnieju gry podwójnej, gdy występował wspólnie z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Duet ten spisywał się doskonale i dotarł do wielkiego finału.

Tam stoczył heroiczny, pięciosetowy bój z austriacko-chorwacką parą Oliver Marach i Mate Pavić. Decydowała piąta partia. Tę Polak i Brazylijczyk wygrali 13:11 i mogli cieszyć się z wielkiego triumfu. Dla Łukasza Kubota był to drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze po tym, jak w 2024 roku triumfował w Australian Open.

Hubert Hurkacz w półfinale Wimbledonu



Ostatni spektakularny występ polskiego singlisty w Wimbledonie miał miejsce w 2021 roku. Wówczas fantastyczny turniej rozgrywał Hubert Hurkacz. Wrocławianin dotarł do półfinału. W drodze do czołowej czwórki pokonał m.in.:

· rozstawionego z dwójką Rosjanina Daniiła Miedwiediewa,

· legendarnego Szwajcara Rogera Federera.

Niestety jego piękna przygoda zakończyła się w półfinale, gdy musiał uznać wyższość świetnie dysponowanego Włocha Matteo Berrettiniego. Do tej pory to najlepszy występ Hurkacza w Wimbledonie.

Jan Zieliński z triumfem w mikście



Drugim polskim triumfatorem Wimbledonu jest Jan Zieliński. Zawodnik ten dokonał tego w 2024 roku w grze mieszanej, gdy tworzył duet z Hsieh Su-wei z Tajwanu. Para ta na korcie rozumie się bez słów, co kilka miesięcy wcześniej udowodniła, triumfując w Australian Open.

Jan Zieliński w 2024 roku wygrał dwa turnieje wielkoszlemowe w mikście, w tym prestiżowym Wimbledon.

Czy w 2025 roku kolejni Polacy pokuszą się o sukces na trawiastych kortach w Londynie? Z pewnością największe nadzieje wiążemy z występami Igi Świątek i Jana Zielińskiego. A zmagania sportowców można obejrzeć na kanałach sportowych Polsatu.

