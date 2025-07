W trwających zmaganiach wielkoszlemowych na trawiastych kortach Świątek radzi sobie na razie znakomicie. Wystarczy wspomnieć, że na drodze do półfinału Polka straciła tylko jednego seta. Awans do najlepszej czwórki turnieju zapewniła sobie po zwycięstwie w ćwierćfinale nad Ludmiłą Samsonową. Pierwszą partię wygrała 6:2, a drugą 7:5. Warto podkreślić, iż udział w półfinale już jest najlepszym osiągnięciem 24-latki w historii jej występów w Wimbledonie. Wcześniej był to ćwierćfinał, do którego dotarła w 2023 roku.

Na tym jednak Świątek nie zamierza poprzestać. W półfinale była liderka rankingu WTA zagra z Belindą Bencic. Szwajcarka sprawiła niemałą niespodziankę w ćwierćfinale. Po dwóch zaciętych setach mistrzyni olimpijska z Tokio pokonała wyżej notowaną Mirrę Andriejewą. Teraz przyjdzie jej rywalizować z Polką, z którą ma niekorzystny bilans bezpośrednich starć.

Obie panie mierzyły się ze sobą czterokrotnie. Trzy razy zwycięsko z pojedynków wychodziła Świątek, a raz górą była Bencic. Na szczególną uwagę zasługuje ich mecz, do którego doszło dwa lata temu w... Wimbledonie. Szwajcarka miała wówczas nawet piłkę meczową, ale Polka wyszła z opresji i przechyliła szalę wygranej na swoją stronę. Tamto spotkanie było rozgrywane w ramach trzeciej rundy zmagań. Teraz ranga starcia będzie znacznie wyższa.

