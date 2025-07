Niespodzianka! Ostapenko i partnerka Polaka zagrają w finale Wimbledonu

Czeszka i Amerykanka nie obronią tym samym tytułu sprzed roku. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Ostapenko i Su-Wei 7:5.

W drugiej partii kluczowy okazał się pierwszy gem - przegrany przez parę Siniakova/Townsend. Następnie Łotyszka i Tajwanka do końca potrafiły utrzymać własny serwis, co zaowocowało wygraną 6:4 i awansem do finału Wimbledonu.

Ostapenko stanie przed szansą na drugi deblowy tytuł wielkoszlemowy - w 2024 roku triumfowała w US Open. Z kolei Su-Wei ma na koncie siedem tytułów w deblu (4 razy Wimbledon, 2 raz French Open, 1 raz Australian Open).

Tajwanka triumfowała także na kortach Wimbledonu w mikście w 2024 roku w parze z Janem Zielińskim.



Rywalkami Su-Wei i Ostapenko w finale będą rozstawione z "8" Elise Mertens oraz Weronika Kudiermietowa.

Wynik meczu:

Siniakova/Townsend (1) - Su-Wei/Ostapenko (4) 5:7, 4:6

Polsat Sport