Oficjalnie! Gwiazda światowej siatkówki w przyszłym sezonie zagra w PlusLidze

Aaron Russell (rocznik 1993) przed sezonem 2024/25 przeniósł się do Zawiercia z japońskiego klubu JT Thunders. Bardzo szybko zaaklimatyzował się w PlusLidze - w meczu o AL-KO Superpuchar Polski przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi zdobył 25 punktów i został wybrany najbardziej wartościowym graczem tego starcia.

W swoim pierwszym sezonie w żółto-zielonych barwach wywalczył z Jurajskimi Rycerzami również srebrny medal mistrzostw Polski i dotarł do finału Ligi Mistrzów. Zagrał łącznie w 51 spotkaniach - 37 w PlusLidze, 10 w Lidze Mistrzów, 3 w Pucharze Polski oraz w finale Superpucharu Polski.

– Podjąłem decyzję o podpisaniu z Aluron CMC Wartą Zawiercie kontraktu na kolejny sezon, ponieważ wierzę, że to jeden z najlepszych klubów na świecie. Mamy wszystko, aby odnosić sukcesy na najwyższym poziomie. Sztab szkoleniowi, siatkarze, członkowie klubu oraz kibice bardzo ciepło przyjęli mnie i moją rodzinę. To sprawiło, że poczułem dumę, że gram w Zawierciu. W przyszłym roku mamy wielkie marzenia związane z dołączeniem nowych zawodników, dlatego będziemy wdzięczni za wsparcie wszystkich fanów z całej Polski – powiedział Aaron Russell.



– Aaron Russell to zawodnik kompletny i wszechstronny. Do tego można określić go mianem dżentelmena siatkówki. Jest wyważony, taktowny i nie lekceważy nawet słabszego rywala, czym zaskarbił sobie sympatię naszych kibiców. Szybko wpasował się w filozofię gry Michała Winiarskiego i znalazł wspólny siatkarski język z naszym rozgrywającym, Miguelem Tavaresem, a efekty tego porozumienia mogliśmy oglądać na boisku w trakcie sezonu. Cieszę się, że w przyszłym sezonie będziemy mogli nadal wspólnie walczyć o najwyższe cele – dodał prezes klubu Kryspin Baran.

Polsat Sport, aluroncmc.pl