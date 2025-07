MŚ siatkarek: Polska - USA. Relacja live i wynik na żywo

Polskie siatkarki w fazie grupowej pokonały kolejno Bułgarię 3:1, Turcję 3:0, Stany Zjednoczone 3:2, Peru 3:0 oraz Hiszpanię 3:2. Takie wyniki (mecze 5–0, 13 zdobytych punktów) dały pierwsze miejsce w tabeli grupy C. W fazie pucharowej podopieczne trenera Marcina Orlika wygrały 3:0 z Tajlandią w 1/8 finału oraz 3:0 z Japonią w ćwierćfinale.

Polki przystąpią do półfinału z kompletem zwycięstw w siedmiu meczach. Wśród pokonanych ekip znalazły się również Amerykanki, ale starcie w fazie grupowej miało bardzo zacięty przebieg i Polska wygrała po emocjonującym tie-breaku (16:14). Amerykanki zakończyły fazę grupową z bilansem meczów 3–2. W 1/8 finału wyeliminowały reprezentację Niemiec, wygrywając 3:2. W półfinale - również 3:2 - ograły Włoszki.

Mistrzostwa świata U19 siatkarek są rozgrywane w dniach 2–13 lipca w Chorwacji i Serbii. W turnieju wystartowały 24 reprezentacje. Do czołowej czwórki zakwalifikowały się Bułgaria, Polska, Stany Zjednoczone oraz Turcja. Co ciekawe, wszystkie drużyny w pierwszej fazie rywalizowały w grupie C.

Relacja na żywo i wynik meczu Polska – USA w sobotę 13 lipca o godzinie 21.15 na Polsatsport.pl.