Lech Poznań poznał rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Cztery gole padły w pierwszej połowie. Po dwa razy na listę strzelców wpisali się Agust Orri Thorsteinsson (16. i 27.) i Viktor Karl Einarsson (23. i 38.). Po przerwie wynik ustalił Oli Valur Omarsson (69.).

Jedyny gol w pierwszym spotkaniu padł w doliczonym czasie drugiej połowy, a jego strzelcem był Ildi Gruda (90+2.).

Mistrz Islandii jest obecnie trzeci w tabeli ekstraklasy, która gra w systemie wiosna-jesień. Po 14 kolejkach ma 27 punktów i traci trzy do prowadzącego Vikingura Reykjavik.

Lech nie rozpoczął jeszcze sezonu ligowego, a w niedzielę rozegrał pierwszy oficjalny mecz tego lata - przegrał spotkanie o Superpuchar Polski z Legią Warszawa 1:2.

Mistrz Polski jest zwolniony z udziału w pierwszej rundzie eliminacji LM. Aby zakwalifikować się do fazy ligowej musi wyeliminować Breidablik i jeszcze dwóch rywali. W razie niepowodzenia w drugiej lub trzeciej rundzie trafi do eliminacji Ligi Europy, a przy porażce w czwartej rundzie - do fazy ligowej LE.

Spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędą się 22-23 i 29-30 lipca.

RM, PAP