Neymar chciał być Batmanem... Teraz ma poważny problem. Chodzi o miliony

Neymar kupił Batmobila, a konkretnie replikę filmowego pojazdu, jakim poruszał się "Człowiek Nietoperz". Została ona stworzona na wzór modelu Tumbler z trylogii "Mroczny Rycerz". Twórcą projektu jest brazylijski konstruktor, Adhemar Cabral, znany z wykonywania na zamówienie replik bolidów Formuły 1 oraz symulatorów wyścigowych.

Pojazd został ręcznie budowany przez ponad trzy lata. Pod jego maską znalazł się silnik V8 o mocy, szacowanej na 450-500 KM. Neymar nie będzie miał jednak zbyt wielu okazji na pochwalenie się nim publicznie. Nie ma on tablic rejestracyjnych, a przede wszystkim, nie spełnia przepisów homologacyjnych. Nie jest zatem dopuszczony do ruchu. 33-latek może używać go jedynie na prywatnych posesjach, na specjalnych torach lub zamkniętych kompleksach.

Zagraniczne media oszacowały kwotę ekstrawaganckiej zabawki na 8,3 mln reali brazylijskich, co daje około 6,3 mln zł.

💥 🦇 Neymar Jr. compra réplica do Batmóvel, carro do Batman, por R$ 8,3 milhões.pic.twitter.com/H7nGqwrZfb — République (@republiqueBRA) July 13, 2025

Batmobil dołączył do garażu, w którym znajdują się już m.in. Lamborghini Huracan, Bentley Continental GT, Aston Martin DBX, cztery Mercedesy Klasy G i osobowy van.