Przyjechał do Polski i… nikt go nie poznał. Vital Heynen zaskoczył. „Wy nie lubicie…”

Belg jest selekcjonerem reprezentacji Chin od 2024 roku. Efekty jego pracy już są widoczne, ale mimo tego jego podopieczni wciąż odstają poziomem od światowej czołówki.

Przypomnijmy, że Chińczycy wygrali tylko dwa mecze w tegorocznej Lidze Narodów i plasują się na 16. miejscu w tabeli tych rozgrywek. Mimo tego mogą spać spokojnie, bo udział w turnieju finałowym mają zapewniony. Będą jego gospodarzami.

56-latek jest świadomy, że czeka go jeszcze dużo pracy. Mimo to chciałby zmierzyć się z ekipą prowadzoną przez Nikolę Grbicia. Do takiego starcia prawdopodobnie dojdzie na przełomie lipca i sierpnia – właśnie podczas finałów Ligi Narodów.

Przed kamerami Polsatu Sport Belg ze śmiechem przyznał, że nie jest przekonany, czy to spotkanie byłoby atrakcyjne dla kibiców.

- Będąc tu żałuję, ze nie zagramy z Polską. Mecz przy pełnych trybunach to byłaby świetna sprawa, ale nie wiem, czy byłoby to dobre widowisko. Jesteście dla nas za mocni – wypalił szkoleniowiec w rozmowie z Grzegorzem Wojnarowskim z Polsatu Sport.

Heynen jest znany ze swojego przedmeczowego rytuału, jakim jest długi spacer w dniu meczowym. Będąc w Gdańsku, skorzystał z okazji do eksploracji miasta uważanego za jedno z najładniejszych w Polsce. Jak sam przyznał, zaskoczyło go, że… mało kto go rozpoznał i poprosił o autograf.

- Spacerowałem dość długo, aż od centrum Gdańska tu do hali. Było dość deszczowo i może to dlatego. Wy nie lubicie deszczu, ja go lubię – powiedział Heynen.

Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w dniach 30 lipca – 3 sierpnia w Ningbo.