Najpierw zakończyła karierę, a teraz wzięła ślub! Zmiany w życiu rywalki Świątek

Francuska tenisistka nie pojawiła się na korcie od czasów French Open, gdzie w pierwszej rundzie przegrała z Bernardą Perą. Wcześniej zapowiedziała, że po zakończeniu tego sezonu odwiesi rakietę na kołek.

Partnerem Caroline Garcii jest Borja Duran. Para wspólnie prowadzi podcast "Tennis Insider Club", do którego zapraszają różne gwiazdy ze świata kortów. W sobotę zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

🎊 VIVE LES MARIÉS



👰‍♂️ Caroline Garcia a scellé son union avec Borja Duran hier



Tous nos vœux de bonheur 💖



(🎥 emocionsdeblanc) pic.twitter.com/3QOkaHKDYZ — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) July 20, 2025

Garcia w swojej dotychczasowej karierze może pochwalić się triumfem w 11 turniejach singlistek. Jeden z nich wygrała w 2022 roku w Warszawie, eliminując w ćwierćfinale zdecydowaną faworytkę gospodarzy - Igę Świątek.

Na turniejach wielkoszlemowych 31-latka najdalej dotarła w tym samym roku na US Open, kiedy w półfinale przegrała z Ons Jabeur, która następnie uległa w finale Świątek. Do tego reprezentantka Francji raz awansowała do ćwierćfinału French Open w 2017 roku i dwukrotnie dochodziła do czwartej rundy Australian Open i Wimbledonu.

Jej największym sukcesem jest zwycięstwo w prestiżowym WTA Finals w 2022 roku. Wówczas w finale pokonała Arynę Sabalenkę. Najwyżej w rankingu WTA plasowała się na czwartej pozycji w 2018 roku. Na swoim koncie posiada też sukcesy w deblu, dwukrotnie wygrywając French Open oraz awansują do finału US Open.