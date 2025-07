Jedno zwycięstwo i tyle. Drzewiecki pożegnał się z turniejem ATP w Umag

Karol Drzewiecki i Ray Ho udanie rozpoczęli zmagania w ramach imprezy rangi ATP Tour 250 w Umag. Polsko-tajwańska para pewnie pokonała Vasila Kirkova i Barta Stevensa, awansując do ćwierćfinału. W walce o najlepszą czwórkę chorwackich zawodów przeciwnikami Drzewieckiego i Ho byli Gonzalo Escobar i Diego Hidalgo.

Spotkanie lepiej otworzyli Polak z Tajwańczykiem, przełamując Ekwadorczyków i wychodząc na prowadzenie 2:1. Kolejne fragmenty gry należały jednak do rywali z Ameryki Południowej. Ci momentalnie odrobili stratę, a chwilę później sami zyskali przewagę breaka. Escobar i Hidalgo dowieźli przewagę do końca, zwyciężając pierwszego seta.

Druga odsłona przebiegała pod dyktando serwujących. Aż do stanu 5:5 nie widzieliśmy żadnego break pointa. Dopiero wtedy do dwóch szans dotarli Ekwadorczycy. Wykorzystali drugą, doprowadzając do wyniku 6:5. Następnie domknęli spotkanie, meldując się w półfinale Plava Laguna Croatia Open Umag.

Karol Drzewiecki/Ray Ho - Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo 3:6, 5:7