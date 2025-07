Nowy siatkarz w PGE GiEK Skrze Bełchatów! Zdobywał medale z reprezentacją Polski

Maksym Kędzierski (rocznik 2003) gra na pozycji libero. Przygodę z siatkówką rozpoczynał w AKS V LO Rzeszów i SMS PZPS Spała. Później grał w klubach Lechia Tomaszów Mazowiecki (2022–23), Bogdanka LUK Lublin (2023–24, debiutancki sezon i 12 meczów w PlusLidze) oraz MCKiS Jaworzno (2024–25).

– W tym sezonie stawiamy na połączenie doświadczenia z młodością. Młodością, która niesie już za sobą doświadczenie i mądrość. Maksym jest jednym z takich zawodników – rozsądnie podchodzi do swojej kariery. Ma 22 lata i rozegrał dwa sezony na parkietach pierwszej ligi, ogrywając się w warunkach meczowych. Wierzymy, że wniesie do zespołu nie tylko młodzieńczą radość gry i energię, ale także zapewni już jakość w obronie i przyjęciu. Jestem pewny, że Maksym wspólnie z zespołem będzie rozwijał się, co przyniesie PGE GiEK Skrze korzyści teraz, jak i w przyszłości – powiedział prezes klubu Michał Bąkiewicz.

Libero trafił do Bełchatowa z MCKiS Jaworzno. W ubiegłym sezonie, mimo kilku ofert z PlusLigi, Kędzierski zdecydował się na miejsce, w którym będzie mieć szansę do gry. Był to bardzo dobry ruch, bo to w pierwszoligowym klubie najmocniej rozwinął skrzydła. Rozegrał cały sezon, przyjmując blisko 700 zagrywek.

Nowy libero PGE GiEK Skry Bełchatów ma na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Zdobył z nimi trzy brązowe medale mistrzostw Europy (U17, U19, U22), a także wicemistrzostwo Europy w kategorii U21.

– PGE GiEK Skra Bełchatów to wielki klub z ogromną tradycją. Od samego początku jest tu bardzo fajnie. Panuje rodzinna atmosfera, więc bardzo się cieszę, że w przyszłym sezonie będę mógł tu grać. Chcę grać, to jest najważniejsze. Chcę spędzić jak najwięcej czasu na boisku, dać wiele radości z treningów i gry, a przede wszystkim też jakość sportową – powiedział Maksym Kędzierski.

Polsat Sport, skra.pl