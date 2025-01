Skład PGE GiEK Skry Bełchatów na przyszły sezon. Kolejna rewolucja kadrowa

PGE GiEK Skra Bełchatów w ostatnich sezonach przyzwyczaiła kibiców do rewolucji kadrowych. Nie inaczej będzie przed rozgrywkami 2025/2026. Kto zagra w Bełchatowie? Jakie będą najważniejsze transfery? Kto rozstanie się z klubem? Jaki będzie skład na następny sezon? Na ten temat rozmawiali eksperci na kanale You Tube "Prawda Siatki".

W kadrze PGE GiEK Skry Bełchatów w ostatnich latach trudno mówić o stabilizacji. Przed sezonem 2023/24 z drużyną rozstało się dwunastu graczy, rok później – dziewięciu. Przed sezonem 2025/26 również będzie sporo zmian.

Jedyną stałą postacią w ostatnich latach w kadrze bełchatowian jest doświadczony rozgrywający Grzegorz Łomacz, grający tu od 2017 roku. Tym razem udało się również zatrzymać wszystkich zawodników grających na pozycji środkowego. Mateusz Nowak, Bartłomiej Lemański, Michał Szalacha oraz Łukasz Wiśniewski nadal będą reprezentowali barwy Skry.

Z drużyną rozstaną się irański atakujący Amin Esmaeilnezhad, oraz grający na tej pozycji Bułgar Radosław Parapunow, który trafił do Bełchatowa w trakcie obecnego sezonu. Odejdą również przyjmujący Miran Kujundzić i Pavle Perić z Serbii, Ziga Stern ze Słowenii oraz Rumun David Dinculescu. Bełchatowski zespół opuszczą również dwaj libero – Rafał Buszek i Kajetan Marek oraz drugi rozgrywający Wiktor Nowak.

Nowi siatkarze w PGE GiEK Skrze Bełchatów

Włodarze klubu z Bełchatowa nowych siatkarzy szukali m.in. w województwie opolskim. Drużynę wzmocnią więc marokański przyjmujący Zouheir El Graoui (obecnie PSG Stal Nysa) oraz rumuński talent Daniel Chitigoi (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle). Na pozycji libero zagra Kamil Szymura (PSG Stal), a drugim rozgrywającym ma zostać Kajetan Kubicki (ZAKSA).

Rolę drugiego libero ma pełnić Maksym Kędzierski – obecnie zawodnik pierwszoligowego klubu MCKiS Jaworzno.

Ciekawie prezentują się transfery atakujących. Po roku w Japonii ma wrócić do PlusLigi Brazylijczyk Alan Souza, który wcześniej grał w Indykpolu AZS Olsztyn. Do Skry ma dołączyć również Arkadiusz Żakieta, który obecnie dobrze sobie radzi w roli zmiennika w Jastrzębskim Węglu.

Nie są jeszcze znane nazwiska dwóch pozostałych przyjmujących. Być może wpłyną one na ocenę transferów PGE GiEK Skry Bełchatów na sezon 2025/26.

Pojawiły się również informacje, że nowym trenerem tej drużyny ma zostać Krzysztof Stelmach. Byłby to jego powrót do Bełchatowa, gdzie grał w latach 2005–08 (trzy tytuły mistrza Polski) oraz pracował w roli asystenta trenera Philippe Blaina w latach 2016–17.

– Zostawili wszystkich środkowych, co można tłumaczyć pilnowaniem paszportów. Atak rewelacyjny, jeśli im się to uda. Alan Souza był bardzo dobrym zawodnikiem w Olsztynie i ma papiery do grania w poważnych zawodach. Arkadiusz Żakieta to idealny drugi atakujący, który potrafi coś dołożyć, podobnie jak np. Jakub Bucki. Na rozegraniu stabilizacja. Libero również wygląda dobrze, ci chłopcy powinni dać radę. Wielką zagadką jest natomiast obsada przyjęcia – ocenił Wojciech Drzyzga.

– Wydaje mi się, że w zeszłym roku było za głośno o całej tej akcji, gdy pojawił się dyrektor sportowy i trener Gheorghe Cretu, który miał przedstawić wizję drużyny na kilka sezonów do przodu. Janusz, Bednorz, Fornal, Huber... Zaczynamy rozmowy, kupujemy wszystkich, bo będziemy mieć furmankę pieniędzy. O tym było głośno. Oddanie pełnej władzy Cretu skończyło się tym, że tam jest już gęsta atmosfera. Strasznie dużo się tu dzieje, spore zamieszanie, a Bełchatów potrzebuje spokoju – dodał Jakub Bednaruk.

PGE GiEK Skra Bełchatów - kadra na sezon 2025/2026 według "Prawdy Siatki"

rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Kajetan Kubicki

przyjmujący: Zouheir El-Graoui, Daniel Chitigoi, (?), (?)

atakujący: Alan Souza, Arkadiusz Żakieta

środkowi: Mateusz Nowak, Bartłomiej Lemański, Michał Szalacha, Łukasz Wiśniewski

libero: Kamil Szymura, Maksym Kędzierski.

Trener: Krzysztof Stelmach.