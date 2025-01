Skład Asseco Resovii na przyszły sezon. Nowi siatkarze w kadrze. Klub szykuje hitowe transfery

Kto zagra w Asseco Resovii w przyszłym sezonie 2025/2026? To pytanie zadaje sobie wielu kibiców rzeszowskiego klubu. Jakie będą najważniejsze transfery Resovii, jacy nowi siatkarze wzmocnią drużynę? Kto rozstanie się z Rzeszowem? Jaki będzie skład na następny sezon? Na ten temat eksperci dyskutowali na kanale You Tube "Prawda Siatki".

Pierwszym rozgrywającym rzeszowskiego klubu będzie Marcin Janusz, który trafi do Asseco Resovii po czterech sezonach występów w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Pozyskanie rozgrywającego reprezentacji Polski to z pewnością jeden z hitów transferowych przed następnym sezonem. Janusza na tej pozycji będzie wspierał Wiktor Nowak, obecnie drugi rozgrywający PGE GiEK Skry Bełchatów.

Kolejne hity transferowe rzeszowianie szykują na przyjęciu. Do drużyny dołączyć ma Artur Szalpuk – obecnie czołowy gracz PGE Projektu Warszawa. W kierunku stolicy ruszy natomiast Bartosz Bednorz. Kolejnym wzmocnieniem będzie Yacine Louati – reprezentant Francji, dwukrotny mistrz olimpijski, a obecnie zawodnik Allianz Milano. W drużynie pozostaną Klemen Cebulj oraz Lukas Vasina.

Louati grał w Asseco Resovii w sezonie 2023–24, ale nie będzie to jedyny powrót do rzeszowskiego klubu. Wraca również atakujący Karol Butryn, który występował tu w latach 2020–21, a od dwóch sezonów jest gwiazdą Aluron CMC Warty Zawiercie. Numerem dwa na ataku pozostanie Jakub Bucki.

Nowym zawodnikiem na środku będzie Mateusz Poręba z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z obecnego składu zostaną Dawid Woch oraz Cezary Sapiński. Na ten moment nie wiadomo, czy w Asseco Resovii nadal będzie grał Karol Kłos. Pojawiają się spekulacje, że do drużyny może dołączyć inna gwiazda reprezentacji Polski – Norbert Huber.

Nie jest pewne, czy w Rzeszowie pozostanie doświadczony libero Paweł Zatorski. Jeśli odejdzie, jego miejsce zajmie prawdopodobnie zawodnik zagraniczny, być może Erik Shoji. Amerykanin jest podporą ZAKSY, w której w 2021 roku zastąpił... Zatorskiego. W drużynie ma pozostać drugi libero Michał Potera.

Kto odejdzie z Asseco Resovii?

Z klubem rozstanie się kilka gwiazd, m.in. przyjmujący Bartosz Bednorz czy francuski atakujący Stephen Boyer. Odejdzie również duet rozgrywających Gregor Ropret i Łukasz Kozub. Nie wiadomo czy zostaną Paweł Zatorski oraz Karol Kłos.

Nowy trener Asseco Resovii

Ważnym wydarzeniem będzie zmiana trenera. Po roku prowadzenia Asseco Resovii, z drużyną rozstanie się fiński szkoleniowiec Tuomas Sammelvuo. Ma go zastąpić Massimo Botti, który pracuje obecnie w Bogdance LUK Lublin.

– Rozumiem taką koncepcję budowania składu, czyli dawania ofert wszystkim wolnym polskim zawodnikom z topu. Nie wiem, co zrobi Norbert Huber, bo on by tu zmienił bardzo dużo. Paweł Zatorski ma umowę, ale tam się chyba coś pochrzaniło między klubem, a nim. W tej sytuacji pojawi się miejsce dla obcokrajowca, a głośno mówi się o Eriku Shoji. Marcin Janusz jest tu największym hitem transferowym. To zawodnik, który chce trafić do klubu na dłużej, chce spokoju i przemyślanej pracy – skomentował ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk.

Kadra Asseco Resovii na sezon 2025/2026 według "Prawdy Siatki"

rozgrywający: Marcin Janusz, Wiktor Nowak

przyjmujący: Artur Szalpuk, Klemen Cebulj, Yacine Louati, Lukas Vasina

atakujący: Karol Butryn, Jakub Bucki

środkowy: Dawid Woch, Cezary Sapiński, Mateusz Poręba, (?)

libero: Paweł Zatorski (?), Michał Potera.

Trener: Massimo Botti.