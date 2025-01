Skład Aluron CMC Warty Zawiercie na przyszły sezon. Hitowe transfery reprezentantów Polski

Aluron CMC Warta Zawiercie to jeden z czołowych klubów PlusLigi w ostatnich latach. Kto zagra w tej drużynie w przyszłym sezonie 2025/2026? Jakie będą najważniejsze transfery? Którzy nowi siatkarze pojawią się w Zawierciu? Kto rozstanie się zespołem? Jaki będzie skład na następny sezon? Na ten temat eksperci dyskutowali na kanale You Tube "Prawda Siatki".

Po awansie do PlusLigi w 2017 roku, klub z Zawiercia na dobre zadomowił się w elicie. W trzech ostatnich sezonach dołączył do czołówki, zajmując trzecie, czwarte i ostatnio drugie miejsce. Poprzednie rozgrywki przyniosły jeszcze jeden historyczny sukces – triumf w Pucharze Polski. W obecnych Jurajscy Rycerze również plasują się w czołówce tabeli.

W przyszłym sezonie drużyna z Zawiercia nadal będzie miała bardzo mocny skład. Udało się zatrzymać rozgrywającego Miguela Tavaresa, choć pojawiały się plotki, że portugalski siatkarz miał ciekawe finansowo propozycje.

Bez zmian pozostanie obsada środkowych – Mateusz Bieniek, Jurij Gladyr, Adrian Markiewicz oraz Miłosz Zniszczoł. Bieniek to jeden z najlepszych polskich zawodników na tej pozycji i kapitan drużyny z Zawiercia; Gladyr i Zniszczoł – siatkarze z ogromnym doświadczeniem, a uzupełnieniem jest najmłodszy w tym gronie, 22-letni Markiewicz.

W drużynie pozostanie trzech przyjmujących. Aaron Russell i Bartosz Kwolek to kolejni czołowi siatkarze ekipy z Zawiercia, a Patryk Łaba jest dobrym zmiennikiem.

Nowi siatkarze w Aluron CMC Warcie Zawiercie

Z drużyną z Zawiercia rozstaną się dwie wielkie gwiazdy – atakujący Karol Butryn oraz libero Luke Perry; obaj grali tu od 2023 roku. Klub zadbał jednak o to, by jak najlepiej wypełnić te luki. Butryna zastąpi inny reprezentant Polski, wicemistrz olimpijski Bartłomiej Bołądź (obecnie PGE Projekt Warszawa). Drugim atakującym najprawdopodobniej pozostanie Kyle Ensing z USA.

Za pochodzącego z Australii libero do grona Jurajskich Rycerzy dołączy natomiast Jakub Popiwczak. Reprezentant Polski kilkanaście lat swej dotychczasowej kariery spędził w Jastrzębskim Węglu.

Z drużyną rozstanie się irański przyjmujący Mobin Nasri, który do tej pory nie miał zbyt wielu okazji do zaprezentowania swych umiejętności. Do Zawiercia przyjdzie natomiast Jakub Czerwiński, obecnie występujący w Treflu Gdańsk.

Niewiadome pozostają obsada pozycji drugiego rozgrywającego oraz drugiego libero.

– Cały czas jest postęp, krok po kroku. Podoba mi się zatrzymanie Miguela Tavaresa, bo chodziły plotki o Rosjanach, którzy przepłacają. Bardzo dobrze funkcjonujący zespół, który ma swój kręgosłup, ma swój styl. W tym klubie są pieniądze i jest pomysł – ocenił ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk.

Kadra Aluron CMC Warty Zawiercie na sezon 2025/2026 według "Prawdy Siatki"

rozgrywający: Miguel Tavares, (?)

przyjmujący: Aaron Russell, Bartosz Kwolek, Jakub Czerwiński, Patryk Łaba

atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kyle Ensing(?)

środkowy: Miłosz Zniszczoł, Jurij Gladyr, Mateusz Bieniek, Adrian Markiewicz

libero: Jakub Popiwczak, (?).

Trener: Michał Winiarski.