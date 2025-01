Skład Jastrzębskiego Węgla na przyszły sezon. Kto zastąpi Fornala i Hubera?

W ekipie Jastrzębskiego Węgla dojdzie po sezonie do sporej rewolucji kadrowej. Z klubem pożegna się kilka wielkich gwiazd, m.in. Tomasz Fornal, Norbert Huber i Jakub Popiwczak. Jakie będą najważniejsze transfery jastrzębian? Kto wzmocni drużynę? Jak będzie wyglądał skład na następny sezon 2025/2026? Na ten temat eksperci dyskutowali na kanale You Tube "Prawda Siatki".

Jastrzębski Węgiel w obecnej dekadzie dominuje w PlusLidze. Wywalczył trzy tytuły mistrza Polski (2021, 2023, 2024) i jedno wicemistrzostwo (2022). W obecnych rozgrywkach również radzi sobie znakomicie, zajmując pierwsze miejsce w tabeli. Przyszły sezon może jednak być dla jastrzębian znacznie trudniejszy. Siatkarscy eksperci, oceniając przewidywane zmiany personalne, stwierdzili, że drużyna może mieć problemy z walką o miejsca 1–4.

– Widać, że jest mniej pieniędzy w budżecie – ocenił zmiany w klubie Jakub Bednaruk.

– Problem będzie duży. Udźwignięcie tych tytułów przez tych zawodników w nowej grupie, w nowej sytuacji, wydaje się przedsięwzięciem bardzo trudnym. Być może nie będą sobie nawet stawiać takiego celu, choć ambicje pewnie pozostaną. To może być ciekawy zespół, ale jego cele sportowe chyba się zmienią – stwierdził Wojciech Drzyzga.

W drużynie pozostanie rozgrywający i kapitan Benjamin Toniutti, co oficjalnie potwierdzono. Nadal występować będą również atakujący Łukasz Kaczmarek i środkowy Anton Brehme. To oznacza, że w zespole będą grali trzej siatkarze z obecnego podstawowego składu. Zostaną również dwaj kolejni środkowi – Mateusz Kufka i Jordan Zaleszczyk.

Kto odejdzie z Jastrzębskiego Węgla?

Drużynę po sezonie opuści kilku czołowych zawodników. Tomasz Fornal jest jedną z największych gwiazd PlusLigi i - zdaniem ekspertów - zastąpienie gracza tego formatu będzie wręcz niemożliwe. Przyjmujący gra w barwach jastrzębian od 2019 roku.

Odejdzie również reprezentacyjny libero Jakub Popiwczak, związany z klubem od 2012 roku, czyli od czasów, gdy był jeszcze nastolatkiem. Po dwóch sezonach współpracy z zespołem rozstanie się również czołowy polski środkowy – Norbert Huber.

W przyszłym sezonie barwy klubowe zmienią również przyjmujący – Timothee Carle, Luciano Vicentin oraz Marcin Waliński. Odejdzie drugi atakujący – Arkadiusz Żakieta oraz drugi rozgrywający – Juan Ignacio Finoli. Wszyscy po jednym sezonie gry w Jastrzębiu-Zdroju.

Nowi siatkarze w Jastrzębskim Węglu

W przyszłym sezonie całkowicie zostanie przebudowana linia przyjęcia. Do Jastrzębskiego Węgla trafią Nicolas Szerszeń (obecnie Indykpol AZS Olsztyn), Michał Gierżot (PSG Stal Nysa), Miran Kujundzić (PGE GiEK Skra Bełchatów) oraz Adrian Staszewski (Asseco Resovia).

– Adrian Staszewski jest sprawdzonym zadaniowcem i taka będzie jego rola. Z trójki Michał Gierżot, Miran Kujundzić, Nicolas Szerszeń kto miałby być liderem? Może cała trójka będzie równa i to będzie piękna siła, bo trener będzie mógł sprytnie rotować między nimi, a oni nie będą burzyli swojej hierarchii wewnętrznej – ocenił Wojciech Drzyzga.

Drugim atakującym będzie Adam Lorenc, który w ostatnich sezonach jest związany z Cuprum Lubin/Gorzów Wielkopolski. Do grona środkowych dołączy natomiast Łukasz Usowicz z GKS Katowice.

Pozycję libero po Popiwczaku przejmie 19-letni Maksymilian Granieczny. Dla utalentowanego zawodnika będzie to powrót do Jastrzębia-Zdroju i jednocześnie wielkie wyzwanie. Tu poznawał siatkarski elementarz i jako piętnastolatek zadebiutował w 2020 roku w seniorskiej siatkówce. W 2023 przeniósł się do Cuprum, gdzie zdobywa plusligowe doświadczenie.

Kadra Jastrzębskiego Węgla na sezon 2025/2026 według "Prawdy Siatki"

rozgrywający: Benjamin Toniutti, (?)

przyjmujący: Nicolas Szerszeń, Michał Gierżot, Miran Kujundzić, Adrian Staszewski

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Adam Lorenc

środkowy: Anton Brehme, Jordan Zaleszczyk, Łukasz Usowicz, Mateusz Kufka

libero: Maksymilian Granieczny, (?).

Trener: Andrzej Kowal.