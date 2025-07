"Lwice" rozpoczęły turniej od falstartu, przegrywając 1:2 z Francuzkami. W kolejnych meczach rozgromiły jednak rywalki z Holandii (4:0) i Walii (6:1), dzięki czemu wyszły z grupy z 2. miejsca. W ćwierćfinale Angielki stoczyły zacięty bój ze Szwedkami, wyciągając wynik od stanu 0:2 do 2:2 i triumfując po dość niecodziennym konkursie rzutów karnych 3:2 (na 14 wykonanych przez oba zespoły "jedenastek" drogę do siatki znalazło zaledwie 5 strzałów). Równie emocjonujący był półfinał, w którym obrończynie tytułu aż do 90+6. minuty przegrywały 0:1 z Włoszkami. "Lwice" zdołały jednak rzutem na taśmę doprowadzić do wyrównania, a tuż przed końcem dogrywki zadały decydujący cios, wygrywając ostatecznie 2:1.

Hiszpanki, ich rywalki z wielkiego finału, przeszły przez fazę grupową jak burza, notując w niej komplet zwycięstw. Zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego najpierw rozgromiły swoje sąsiadki, Portugalki, aż 5:0, następnie nie dały szans Belgijkom, wygrywając 6:2, a na zakończenie pierwszej części turnieju pokonały 3:1 Włoszki. W ćwierćfinale, również bez większych kłopotów, odprawiły 2:0 gospodynie mistrzostw, Szwajcarki, a jedyny naprawdę trudny bój podopieczne trenerki Montse Tome stoczyły w półfinale z Niemkami, wygrywając po dogrywce 1:0.

Piłkarki z Hiszpanii pałają żądzą rewanżu, gdyż na poprzednim Euro to właśnie Angielki wyrzuciły je z turnieju już w fazie ćwierćfinałowej. To również "Lewice" są ostatnią drużyną, która zdołała wygrać z ekipą Montse Tome w jakichkolwiek rozgrywkach (1:0 w lutowym spotkaniu 2. kolejki Ligi Narodów UEFA). Bilans dziesięciu bezpośrednich starć między tymi zespołami jest jednak dość zbliżony: Hiszpanki wygrały 5 spotkań, raz był remis, a czterokrotnie lepsze okazywały się Angielki. Jak będzie w wielkim finale Euro 2025?

Relacja live i wynik na żywo z meczu finału Euro 2025 Anglia - Hiszpania w Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 18.00.