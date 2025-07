Grad polskich medali na zakończenie Europejskich Paraigrzysk Młodzieży

Po srebrze na 100 m stylem dowolnym, 18-letni Oliwier Krzyszkowski zdobył w niedzielę kolejne dwa medale. Najpierw był to brąz na dystansie 100 m stylem grzbietowym. Zawodnicy sklasyfikowani są w różnych klasach startowych (zależnie od oceny możliwości funkcjonalnych), więc ich wyniki przeliczane są na punkty. Zakwalifikowany do klasy S9 Krzyszkowski z czasem 1.05,87 uzyskał ich 894. Wygrał David Kratochvil z Czech (klasa S11, czas: 1.06,87, 951 punktów), drugie miejsce zajął reprezentant gospodarzy, Turgut Aslan Yaraman (S8, 1.07,66, 951 pkt.).

Niedługo później tego dnia Krzyszkowski wystartował także na dystansie 50 m stylem dowolnym. Czas 26,38 sek. (tj. 927 punktów) pozwolił zdobyć srebrny medal. Polak finiszował tuż przed Włochem Tommaso Wulzerem (klasa S9, 26,42 sek., 925 pkt.). Wygrał ponownie Czech Kratochvil (25,70 sek., 981 pkt.).

- Gdyby tutaj rozdawano medale w każdej z klas, to Oliwier w swojej S9 wygrałby te 50 metrów kraulem – podkreśla trener Sławomir Kuczko. – Tutaj są jednak starty w tzw. multiklasach, czyli wyniki zawodników przeliczane są na punkty World Para Swimming.

Oznacza to także tyle, że w eliminacjach, by wejść do ośmioosobowego finału, trzeba było wcześniej pokonać nawet niemal 60 rywali. Dlatego trener Kuczko, prócz czterech miejsc medalowych (trzech Krzyszkowskiego i jednego Wiktorii Soboty), docenia każde miejsce w finale, a także bicie rekordów życiowych. A te w reprezentacji polskich parapływaków padły w Stambule aż 34 razy.

- Cała kadra zaprezentowała się bardzo dobrze – chwali Sławomir Kuczko. – Zwłaszcza że dla większości z nich to był pierwszy start na tak dużej imprezie. Poradzili sobie jednak z presją. Bo każdy chce się zaprezentować z jak najlepszej strony, pokazać swoje możliwości, ale wiadomo, stres może pomieszać plany. A oni dali radę. Myślę, że nasi zawodnicy wyjadą stąd z bagażem doświadczeń i chęcią na dalsze trenowanie.



Nie próżnowali także nasi młodzi paralekkoatleci. W sobotnie popołudnie i w niedzielę zdobyli łącznie dziewięć medali (do tego dodać należy osiem z wcześniejszej rywalizacji).

Swój drugi i trzeci na tych igrzyskach złoty medal zdobyła 19-letnia Magdalena Więcław (T54). Oba w łączonej rywalizacji klas T53 i T54 (wyścigi na wózkach). W kategorii U20 była pierwsza na dystansie 400 m (czas: 1.11,98, tj. 565 pkt.) oraz 800 m (2.27,62, czyli 431 pkt.). W obu biegach wyprzedziła Belgijkę Joke Stragier (T53).

Po srebrze na 100 m, dwa kolejne medale igrzysk w Stambule w kategorii U20 zdobyła 15-letnia Milena Wałaszek (T37). Jednym punktem wygrała skok w dal w rywalizacji łączonych klas T36, T37 i T38. Skok na odległość 3,40 m dał jej 508 pkt. Druga w klasyfikacji, Pauline Schafer (T36) z Niemiec, wynikiem 3,07 m miała punktów 507. Na trzecim miejscu zawody zakończyła Greczynka Pinelopi Tsagani (T38, 3,45 m, 407 pkt.). Milena Wałaszek wywalczyła też srebro na dystansie 400 m w łączonej kategorii T20, T37 i T47. Na metę wbiegła z czasem 1.17,36 (tj. 815 pkt.). Pierwsza była Francuzka Florianne Lantoine (T20, 1.03,25, 1049 pkt.), a trzecia Turczynka Elif Bayrak (T20, 1.15,09, 588 pkt.).

Złoto w pchnięciu kulą w kategorii U20 w rywalizacji łączonych klas F13, F20 i F64 wywalczył 19-letni Jakub Smolarek (F13). Jego najlepsza próba to 11,39 m (co przelicza się na 983 punkty). Drugi był reprezentant gospodarzy Ismail Uruc (klasa F13, 8,79 m, 611 pkt.), a trzeci Leonardo Silva z Portugalii (F20, 11,05 m, 535 pkt.).

Po brązie w kuli, po złoty medal sięgnęła 18-letnia Weronika Płoszkiewicz (F46). Wygrała rzut dyskiem (U20) w łączonych klasach F13, F37, F38, F40 i F46. Jej najlepsza próba to 23,57 m (tj. 657 pkt.). Walka o zwycięstwo była wyrównana. Drugie i trzecie miejsca zajęły Hiszpanki: Elena Latre Sanmartin (F40, 15,57 m, 634 pkt.) i Maria Zamora Arnau (F13, 20,17 m, 621 pkt.).



Dwie Polki stanęły na podium w konkursie skoku w dal w klasach T46 i T47 (U20). Srebro (czyli swój drugi medal na igrzyskach) zdobyła 19-letnia Magdalena Gontarz (T47), która w najlepszej próbie uzyskała 4,37 m, co przelicza się na 635 punktów. Trzecia była 17-letnia Patrycja Błoczyńska (T46), która uzyskała odległość 4,23 m (552 pkt.). Wygrała Niemka Jule Ross (T46, 5,23 m, 996 pkt.).

Z kolei Patrycja Błoczyńska (F46) zajęła trzecie miejsce w silnie obsadzonym konkursie rzutu oszczepem (U20) w łączonych klasach F13, F37, F38, F46 i F47. Nasza 17-letnia reprezentantka wynikiem 23,09 m uzyskała 463 punkty (ledwo o dwa punkty więcej od czwartej Selmy Van Kerm z Belgii). Wygrała Finka Sahlström Neea (F38, 22,89 m, 827 pkt.), druga była Konstantina Katisoglou (F13, 29,32 m, 751 pkt.).

- Bardzo fajnie się nasi zawodnicy spisali – podsumowuje trener Zbigniew Lewkowicz. – Nie ustępowaliśmy innym krajom, także tym, które wystawiły większą liczbę zawodników.

Trener szacuje, że połowa zawodników wraca z rekordami życiowymi, osiągniętymi mimo trudnych warunków.

- Było ciepło, ale w niektórych przypadkach aż za gorąco, bo było ponad 30 stopni – zaznacza. – Zmierzyliśmy się więc z warunkami dla naszej młodzieży nietypowymi, bo w Polsce trudno ostatnio taką pogodę uchwycić.

Dla wielu naszych młodych sportowców igrzyska w Stambule były świetną okazją, by poznać atmosferę dużych zawodów. To na pewno zaprocentuje. Tym bardziej cieszą znakomite wyniki.

- To dobry prognostyk przed przyszłorocznymi mistrzostwami Europy – uważa trener Lewkowicz. – Myślę, że niektórzy z tych zawodników, jeśli będą systematycznie trenować, to może na seniorskie mistrzostwa Europy pojadą.



Europejskie Paraigrzyska Młodzieży organizowane są od 2011 roku, gdy te międzynarodowe, multidyscyplinarne zawody dla młodych sportowców z niepełnosprawnościami odbyły się w czeskim Brnie.

W Stambule rozgrywana była siódma ich edycja, w której udział wzięło ok. 700 zawodniczek i zawodników z 33 krajów. Rywalizowali w bocci, goalballu, koszykówce na wózkach, parajudo, paralekkoatletyce (z Polski pojechało sześć reprezentantek i pięciu reprezentantów), parałucznictwie, parapływaniu (pięć reprezentantek i dziewięciu reprezentantów naszego kraju), parataekwondo i paratenisie stołowym (jedna zawodniczka i ośmiu zawodników z Polski).

Informacja prasowa