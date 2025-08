Polscy siatkarze wygrali z Japonią 3:0 (25:23, 26:24, 25:12) w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. W sobotnim półfinale zmierzą się z Brazylią, która w poprzedniej fazie turnieju nie bez problemów ograła Chiny.

- Trzeba było przetrzymać tą najmocniejszą stronę Japonii, czyli dobrą ofensywę, jaką prezentowali szczególnie w pierwszym secie. Naprawdę grali bardzo dobrze, szczególnie atakujący zasługiwał tutaj na wyróżnienie. Ciężko było go zatrzymać i bronić, bo ataki były naprawdę mocne. W zagrywce też chyba on sprawiał nam największy problem, natomiast przetrwaliśmy to. Wróciliśmy ze stanu 12:16 w pierwszym secie i wydaje mi się, że to był kluczowy moment tego meczu - ocenił mecz z Japonią rozgrywający Marcin Komenda w rozmowie z Polsatem Sport.

Biało-czerwoni szósty raz z rzędu zagrają o medal tych rozgrywek. Wywalczyli złoty (2023), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024).

- Teraz mamy przeciwnika, który gra lepiej, który ma świetnego trenera, którym jest Bernardo Rezende. Musimy zagrać dobrze, musimy być przygotowani. Jesteśmy takimi samymi zawodnikami jak wcześniej i tak tez musimy grać – stwierdził selekcjoner Biało-Czerwonych Nikola Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

Relacja live i wynik na żywo meczu siatkarzy Polska - Brazylia na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 13.00.

