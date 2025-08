Wielki sukces polskich siatkarzy! Półfinał mistrzostw świata po horrorze!

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni rozpoczęli turniej od wygranej z Włochami po tie-breaku. W drugim meczu nasi siatkarze również stoczyli pięciosetowy bój, ale tym razem ulegli Iranowi. Z kolei w trzecim starciu przegrali z Hiszpanią 1:3. Ostatnie dwa mecze to jednak zwycięstwa - z Tunezją oraz Egiptem bez straty seta.

W 1/8 finału Polacy trafili na Pakistan. Wydawało się, że nasi zawodnicy nie będą mieć problemu z rywalem, który nie kojarzy się jako silny ośrodek siatkarski. Tymczasem Pakistańczycy prowadzili już 2:1 w setach, ale Biało-Czerwonym udało się doprowadzić do tie-breaka, a w nim wygrać 18:16.

W ćwierćfinale nasza reprezentacja zmierzyła się z Koreą Południową i znowu zafundowała niesamowity dreszczyk emocji! O ile w pierwszym secie udało się pewnie wygrać 25:17, tak w dalszej fazie rywalizacji wcale nie było tak łatwo. Azjaci wygrali drugą odsłonę na przewagi 26:24. Polacy uczynili to samo w trzeciej partii - 27:25. Jeżeli jednak ktoś myślał, że ambitni Koreańczycy rzucą ręcznik, był w błędzie. Nie tylko bowiem doprowadzili do tie-breaka, ale uczynili to bardzo efektownie, wygrywając 25:19.

A decydujący set to już prawdziwy horror i szczyt emocji. Najpierw Korea wyszła na prowadzenie 8:5, aby chwilę później to Polacy prowadzili 9:8! Od tamtej pory gra toczyła się cios za cios. Biało-Czerwoni wykorzystali pierwszą piłkę meczową i ostatecznie wygrali 15:13, meldując się w półfinale mistrzostw świata do lat 19!

Polska U19 - Korea Południowa U19 3:2 (25:17, 24:26, 27:25, 19:25, 15:13)

