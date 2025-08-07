Polska - Turcja na żywo. Relacja live i wynik online mecz polskich siatkarek MŚ

Siatkówka

Polska - Turcja to spotkanie w ramach mistrzostw świata siatkarek do lat 21. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Indonezja jest gospodarzem mistrzostw świata siatkarek do lat 21. W turnieju, który jest rozgrywany w dniach 7–17 sierpnia, wystartowały 24 reprezentacje. W pierwszej fazie podzielono je na cztery grupy po sześć drużyn w każdej. Po cztery najlepsze ekipy z każdej z grup wywalczą przepustki do fazy pucharowej.

 

Reprezentacja Polski gra w grupie C. Drużyna, którą prowadzi trener Miłosz Majka, na inaugurację turnieju zmierzyła się z Egiptem, pewnie triumfując bez straty seta.

 

W kolejnych meczach fazy grupowej rywalami będą: Turcja (8 sierpnia), Włochy (9 sierpnia), Algieria (11 sierpnia) oraz Czechy (12 sierpnia).

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Turcja w piątek 8 sierpnia o godzinie 09.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA

