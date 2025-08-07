Raków zaczął europejskie zmagania od drugiej rundy. Walkę o główną fazę Ligi Konferencji rozpoczął od pewnej wygranej 6:1 w dwumeczu (3:0, 3:1) z MSK Żilina.

Podobnie jak częstochowianie, od drugiej serii gier rozpoczęło Maccabi, które pokonało Torpedo Żodzino 4:1 (1:1 i 3:0).

Po trzech kolejkach PKO BP Ekstraklasy, Raków zajmuje dziesiąte miejsce z - zaledwie - trzema punktami. Ekipa z Hajfy zajęła trzecie miejsce w ubiegłorocznych rozgrywkach i czeka na inaugurację nowego sezonu.

Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa. Wynik meczu. Kto wygrał?

MS, Polsat Sport