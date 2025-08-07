Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Piłka nożna

AEK Larnaka - Legia Warszawa to czwartkowe spotkanie w III rundzie el. Ligi Europy. Kto wygrał mecz AEK Larnaka - Legia Warszawa? Jaki był wynik meczu AEK Larnaka - Legia Warszawa?

Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa. Wynik meczu. Kto wygrał?
fot. Cyfrasport
Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Raków zaczął europejskie zmagania od drugiej rundy. Walkę o główną fazę Ligi Konferencji rozpoczął od pewnej wygranej 6:1 w dwumeczu (3:0, 3:1) z MSK Żilina.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bożydar Iwanow: Europa ponad wszystko!

 

Podobnie jak częstochowianie, od drugiej serii gier rozpoczęło Maccabi, które pokonało Torpedo Żodzino 4:1 (1:1 i 3:0). 

 

Po trzech kolejkach PKO BP Ekstraklasy, Raków zajmuje dziesiąte miejsce z - zaledwie - trzema punktami. Ekipa z Hajfy zajęła trzecie miejsce w ubiegłorocznych rozgrywkach i czeka na inaugurację nowego sezonu.

Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu AEK Larnaka - Legia Warszawa poznamy w czwartek, 7 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz AEK Larnaka - Legia Warszawa, przekonamy się w godzinach późnowieczornych - początek starcia o godzinie 21:00.

MS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIMACCABI HAJFAPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adrian Siemieniec: Źle by o mnie świadczyło, gdybym dzień przed meczem miał bardzo dużo wątpliwości
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 