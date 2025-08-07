Japonka jest w dobrej dyspozycji. Od pewnego czasu współpracuje ona z trenerem - Tomaszem Witkorowskim. Szkoleniowiec trenował wcześniej m.in Igę Świątek. Osaka w półfinale wygrała z Clarą Tauson.

Z kolei nastolatka to sensacja tego turnieju. Kanadyjka w czwartej rundzie wyeliminowała Coco Gauff, a w półfinale po zaciętym meczu pokonała Jelenę Rybakinę.

Obie tenisistki jak dotąd nie rozegrały między sobą żadnego spotkania.

Kto zdobędzie tytuł w Montrealu? Tego dowiemy się w nocy z czwartku na piątek.

