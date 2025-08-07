Finał WTA w Montrealu: Naomi Osaka - Victoria Mboko. Relacja live i wynik na żywo
Naomi Osaka zmierzy się z Victorią Mboko w finale turnieju WTA w Montrealu. Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Victoria Mboko na Polsatsport.pl.
Japonka jest w dobrej dyspozycji. Od pewnego czasu współpracuje ona z trenerem - Tomaszem Witkorowskim. Szkoleniowiec trenował wcześniej m.in Igę Świątek. Osaka w półfinale wygrała z Clarą Tauson.
ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobią gwiazdy tenisa na US Open 2025? Pula nagród wzrośnie
Z kolei nastolatka to sensacja tego turnieju. Kanadyjka w czwartej rundzie wyeliminowała Coco Gauff, a w półfinale po zaciętym meczu pokonała Jelenę Rybakinę.
Obie tenisistki jak dotąd nie rozegrały między sobą żadnego spotkania.
Kto zdobędzie tytuł w Montrealu? Tego dowiemy się w nocy z czwartku na piątek.
