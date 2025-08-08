Skra się zbroi! Zwycięzca Ligi Narodów zagra w Bełchatowie

Szymura całą dotychczasową karierę spędził w Polsce. Pierwsze kroki stawiał w AZS-ie Częstochowa oraz w SMS-ie Spała. Później bronił barw ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, BKS-u Visły Bydgoszcz, Cuprum Lubin, a ostatnio - PSG Stali Nysa.

Kolejny sezon libero, który zadebiutował w reprezentacji Polski w 2022 roku, spędzi w Bełchatowie. O transferze poinformowano w mediach społecznościowych klubu.

- Kamil będzie z pewnością wartością dodaną w drugiej linii naszego zespołu. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie już trzy sezony gry w reprezentacji Polski, z którą sięgał po medale. Ten czas spędzony pod pieczą Nikoli Grbicia z pewnością miał ogromny i, co ważne, pozytywny wpływ na możliwości i umiejętności tego chłopaka. Cieszy nas, że będzie mógł je rozwijać w naszym klubie, z obustronną korzyścią – powiedział Michał Bąkiewicz, prezes PGE GiEK Skry Bełchatów.

26-latek to trzykrotny medalista Ligi Narodów. W 2023 roku w Gdańsku zdobył złoto, a w 2022 i 2024 roku sięgał po brąz. W dorobku ma także srebrny medal uniwersjady z 2021 roku.

Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się 21 października.