Gdzie obejrzeć finał Majchrzak - Prizmic?

Majchrzak bardzo dobrze prezentuje się podczas polskiej imprezy. We wcześniejszych spotkaniach wyższość zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego musieli uznać Ilja Iwaszka, Tomasz Berkieta oraz Daniil Glinka. W tych trzech pojedynkach Majchrzak przegrał w sumie dwa sety. Partii przeciwko niemu nie wygrał tylko Berkieta.

W półfinale Majchrzak pokazał wielką moc. W nieco ponad godzinę rozbił Ugo Blancheta. Francuz w całym spotkaniu zdołał ugrać zaledwie pięć gemów.

Rywalem Polaka w wielkim finale będzie Prizmic. Chorwat nie przegrał w tym turnieju nawet seta. W półfinale okazał się zdecydowanie lepszy od Harolda Mayota.

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Dino Prizmic w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Początek w niedzielę 10 sierpnia o godzinie 13:00.