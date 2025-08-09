Kamil Majchrzak - Dino Prizmic. Gdzie obejrzeć finał? Transmisja TV i stream online

Tenis

Czas na wielki finał turnieju Challenger w Grodzisku Mazowieckim! A w nim Kamil Majchrzak zmierzy się z Dino Prizmicem. Kto wygra to spotkanie? Transmisja meczu Majchrzak - Prizmic w niedzielę w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.

fot. PAP
Gdzie obejrzeć finał Majchrzak - Prizmic?

Majchrzak bardzo dobrze prezentuje się podczas polskiej imprezy. We wcześniejszych spotkaniach wyższość zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego musieli uznać Ilja Iwaszka, Tomasz Berkieta oraz Daniil Glinka. W tych trzech pojedynkach Majchrzak przegrał w sumie dwa sety. Partii przeciwko niemu nie wygrał tylko Berkieta. 

 

W półfinale Majchrzak pokazał wielką moc. W nieco ponad godzinę rozbił Ugo Blancheta. Francuz w całym spotkaniu zdołał ugrać zaledwie pięć gemów. 

 

Rywalem Polaka w wielkim finale będzie Prizmic. Chorwat nie przegrał w tym turnieju nawet seta. W półfinale okazał się zdecydowanie lepszy od Harolda Mayota.

 

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Dino Prizmic w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Początek w niedzielę 10 sierpnia o godzinie 13:00.

