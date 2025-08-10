Legia Warszawa - GKS Katowice na żywo. Relacja live i wynik online

Gospodarze spróbują wrócić na zwycięskie tory po dotkliwej porażce w eliminacjach Ligi Europy. Przypomnijmy, że w czwartek podopieczni Edwarda Iordanescu przegrali na wyjeździe z AEK Larnaka 1:4. Tym samym warszawianie bardzo mocno skomplikowali sobie sprawę awansu do kolejnej rundy. W niedzielę czeka ich rywalizacja w lidze z zespołem, który nie zaczął dobrze nowego sezonu.

Dwie porażki i jeden remis - bilans GKS po trzech kolejkach jest dość rozczarowujący. Zespół Rafała Góraka wciąż czeka na pierwszą wygraną w tym sezonie. Przed tygodniem katowiczanie przegrali na wyjeździe z Widzewem Łódź 0:3. Teraz ponownie zagrają na wyjeździe znów będzie to mecz na trudnym terenie.

Obie drużyny zmierzyły się ze sobą po raz ostatni w kwietniu. Wówczas 3:1 wygrała Legia. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o 20:15.

mtu, Polsat Sport