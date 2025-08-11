MŚ siatkarek: Polska - Algieria. Relacja live i wynik na żywo

Polska - Algieria to kolejne już spotkanie fazy grupowej siatkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 21. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Algieria na Polsatsport.pl.

Indonezja jest gospodarzem mistrzostw świata siatkarek do lat 21. W turnieju, który jest rozgrywany w dniach 7–17 sierpnia, wystartowały 24 reprezentacje. W pierwszej fazie podzielono je na cztery grupy po sześć drużyn w każdej. Po cztery najlepsze ekipy z każdej z grup wywalczą przepustki do fazy pucharowej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Aktualna tabela siatkarskich MŚ. Które miejsce zajmuje Polska?

 

Reprezentacja Polski gra w grupie C. Drużyna, którą prowadzi trener Miłosz Majka, na inaugurację turnieju zmierzyła się z Egiptem, pewnie triumfując bez straty seta. Później Polki wygrały z Turcją (3:0), ale dzień później uległy Włoszkom (2:3).

 

W ostatnim meczu fazy grupowej rywalkami polskich siatkarek będą Czeszki (12 sierpnia).

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Algieria na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

