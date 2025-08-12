Już po losowaniu par trzeciej rundy było wiadomo, że mistrza Polski czeka w dwumeczu z najlepszym serbskim zespołem trudne zadanie. Wynik pierwszego spotkania z Crveną zvezdą potwierdził te przewidywania. Wprawdzie „Kolejorz” zagrał dobrze w pierwszej połowie, po której remisował 1:1, ale w drugiej stracił dwa gole.

Bohaterem Crvenej zvezdy w Poznaniu był doświadczony bośniacki pomocnik Rade Krunic, były piłkarz m.in. Milanu, zawodnik zdobył dwie bramki.

Rewanż odbędzie się na ponad 50-tysięcznym Stadionie Rajko Mitica, zwanym „Marakaną”, gdzie kibice gospodarzy potrafią stworzyć niesamowitą atmosferę. „Kolejorz” wystąpi tam osłabiony, niedawno kontuzji doznali pomocnicy Filip Jagiełło i Ali Gholizadeh.

Sędzią głównym meczu będzie uważany za jednego z najlepszych obecnie arbitrów na świecie Francuz Francois Letexier, który prowadził finał ubiegłorocznych mistrzostw Europy Hiszpania - Anglia. Początek spotkania o godz. 21.00.

W przypadku awansu do ostatniej rundy lechici zmierzą się z lepszym z pary Pafos FC - Dynamo Kijów. Pierwsze spotkanie w Lublinie, gdzie ukraiński zespół wystąpił jako gospodarz, wygrał mistrz Cypru 1:0. Natomiast w razie niepowodzenia w Crveną zvezdą poznański zespół „spadnie” do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie czeka już belgijski KRC Genk.

KJ, PAP