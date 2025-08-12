WTA w Cincinnati: Seidel - Kessler na żywo. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Ella Seidel - McCartney Kessler to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.

 

Seidel w poprzedniej rundzie sensacyjnie pokonała Emmę Navarro. Niemka, będąca wtedy 125. rakietą świata, w trzecim secie przegrywała już 4:1, a mimo wszystko udało jej się odwrócić losy spotkania, eliminując faworytkę do triumfu w całym turnieju.

 

Natomiast Amerykana pewnie pokonała w ostatnim meczu swoją rodaczkę - Caty McNally, bez straty seta.

 

Kto awansuje do kolejnego etapu imprezy w USA? Przekonamy się we wtorkowy wieczór.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ella Seidel - McCartney Kessler na Polsatsport.pl.

