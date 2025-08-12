Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja goni sensację! Gwiazdy wyrzucone z turnieju, pogrom faworytek

Seidel w poprzedniej rundzie sensacyjnie pokonała Emmę Navarro. Niemka, będąca wtedy 125. rakietą świata, w trzecim secie przegrywała już 4:1, a mimo wszystko udało jej się odwrócić losy spotkania, eliminując faworytkę do triumfu w całym turnieju.

Natomiast Amerykana pewnie pokonała w ostatnim meczu swoją rodaczkę - Caty McNally, bez straty seta.

Kto awansuje do kolejnego etapu imprezy w USA? Przekonamy się we wtorkowy wieczór.

MR, Polsat Sport