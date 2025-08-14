Podopieczni Edwarda Iordanescu w pierwszym meczu z cypryjskim zespołem przez dłuższy czas grali jak równy z równym. Już na początku spotkania Zlatana Alomerovica pokonał Jean-Pierre Nsame, ale Senegalczyk znajdował się na spalonym. Kilka minut później gospodarze odpowiedzieli strzałem w poprzeczkę. Potem dla Larnaki trafił Pons, a dla Legii Nsame. "Wojskowi" mieli jeszcze kilka okazji na objęcie prowadzenia, lecz żadnej z nich nie wykorzystali.

Druga odsłona spotkania należała jednak do drużyny Imanola Idiakeza. Najpierw trafił Karol Angielski. Następnie na listę strzelców wpisał się Yerson Ronaldo Chacon Ramirez, a ostateczny wynik ustalił Mileta Rajovic golem samobójczym.

W przypadku awansu do ostatniej rundy, legioniści zmierzą się z lepszym z pary BK Hacken - SK Brann Bergen. Jeśli jednak klub ze stolicy Polski nie odrobi strat z pierwszego spotkania, spadnie do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji, gdzie zmierzy się z Partizanem Belgrad lub Hibernian FC.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - AEK Larnaka FC na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport