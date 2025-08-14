Kiedy Jagiellonia wyjdzie na boisko? Terminarz elektryzuje kibiców

Do tej pory Jagiellonia gra na stuprocentowej skuteczności

W tym sezonie piłkarze Jagiellonii chcieliby powtórzyć wyjątkową przygodę z minionych rozgrywek, gdy dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. To największy sukces w dotychczasowej historii klubu z Białegostoku.



Początek tegorocznej kampanii jest obiecujący. Jagiellonia w Europie gra ze stuprocentową skutecznością i wygrała wszystkie trzy mecze:

najpierw 2:1 i 3:1 z serbskim FK Novi Pazar, następnie wyjazdowy pojedynek z Silkeborgiem w Danii.



Wówczas zadecydowało jedno trafienie. Fani brązowych medalistów mistrzostw Polski liczą na to, że w czwartek 14 sierpnia ta passa zostanie przedłużona.

Kiedy Jagiellonia rozegra mecz o awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA?

Spotkanie rewanżowe z Silkeborgiem zaplanowano na czwartek 14 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego o 20.15. Pojedynek odbędzie się na Chorten Arenie w Białymstoku. Jagiellonia przystąpi do niego po skromnym zwycięstwie na wyjeździe. Da jej to względny spokój, jednak podopieczni Adriana Siemieńca muszą zagrać o pełną pulę.



Kunktatorska gra na remis może być zgubna, dlatego nie warto ryzykować. Przed tygodniem w Danii Silkeborg miał swoje momenty. Defensywa Jagiellonii musi być uważna.

Awans lub pożegnanie się z Europą

Jagiellonia Białystok w czwartek zagra o swoje być albo nie być w Europie. Jeżeli utrzyma zaliczkę z pierwszego meczu, to zamelduje się w fazie play-off o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Odpadnięcie z Silkeborgiem będzie oznaczało pożegnanie z europejskimi pucharami w sezonie 2025/2026, dlatego stawka jest bardzo wysoka.



Podopieczni Adriana Siemieńca nie mogą zlekceważyć sprawy. W przypadku awansu w IV rundzie zmierzą się z Hajdukiem Split z Chorwacji lub Dinamo Tirana z Albanii. Mecze tej fazy zaplanowano na 21 i 28 sierpnia. Pierwsze spotkanie Hajduk wygrał 2:1 i to on jest bliżej awansu.

Terminarz fazy ligowej i pucharowej

Znamy już terminarz fazy ligowej oraz pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Ta pierwsza rozpocznie się 2 października i potrwa do 18 grudnia. Pierwsze mecze pucharowe zaplanowano na 19 i 26 lutego, a wielki finał 27 maja 2026 roku na stadionie w Lipsku. Czy w decydującej fazie ponownie zobaczymy Jagiellonię Białystok?

Gdzie oglądać domowe starcie Jagiellonii z Silkeborgiem?

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF w czwartek w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go. Początek transmisji o godzinie 20.05. Przedmeczowe studio startuje o godzinie 19.00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1. To nie lada gratka dla kibiców, którzy w czwartek nie mogą pojawić się na stadionie. Kciuki za dobry występ białostoczan w Europie trzymają Polacy rozsiani po całym świecie.

Polsat Sport