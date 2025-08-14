Magda Linette - Weronika Kudiermietowa. Kiedy mecz? O której godzinie?

Magda Linette w poprzednim meczu dość niespodziewanie wyeliminowała z turnieju czwartą rakietę świata - Jessicę Pegule. W pierwszym spotkaniu Polka pokonała Rebeccę Sramkovą



ZOBACZ TAKŻE: Polka walczyła jak równa z równą z wielką faworytką. Nagle spotkanie przerwano

Kudiermietowa w 1/16 finału wygrała po trzysetowym boju z Dunką - Clarą Tauson. Wcześniej Rosjanka w dwie godziny pokonała Belindę Bencic.

Obie tenisistki rywalizowały między sobą tylko raz. Lepsza okazała się wówczas Polka.

Kiedy jest mecz Linette - Kudiermietowa? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Linette - Kudiermietowa? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Linette i Kudiermietowa wyjdą na kort w w nocy z czwartku na piątek (14-15 sierpnia) około godziny 1:00 czasu polskiego.

AK, Polsat Sport