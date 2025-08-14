WTA Cincinnati: Magda Linette - Weronika Kudiermietowa. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette - Weronika Kudiermietowa to spotkanie 1/8 finału turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo z meczu Linette - Kudiermietowa na Polsatsport.pl.

Linette w poprzednim meczu niespodziewanie wyeliminowała z turnieju czwartą rakietę świata - Jessicę Pegulę. 33-latka podczas tegorocznego Wimbledonu pożegnała się z turniejem już w pierwszej rundzie. Silniejsza wówczas okazała się Elsa Jacquemot.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja goni sensację! Gwiazdy wyrzucone z turnieju, pogrom faworytek 

 

Kudiermietowa pokonała w poprzedniej rundzie Clarę Tauson. Rywalizacje na Wimbledonie Rosjanka zakończyła na drugiej rundzie przegrywając z Emmą Navarro

 
Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Weronika Kudiermietowa na Polsatsport.pl. 

 

AK, Polsat Sport
