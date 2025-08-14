Linette w poprzednim meczu niespodziewanie wyeliminowała z turnieju czwartą rakietę świata - Jessicę Pegulę. 33-latka podczas tegorocznego Wimbledonu pożegnała się z turniejem już w pierwszej rundzie. Silniejsza wówczas okazała się Elsa Jacquemot.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja goni sensację! Gwiazdy wyrzucone z turnieju, pogrom faworytek

Kudiermietowa pokonała w poprzedniej rundzie Clarę Tauson. Rywalizacje na Wimbledonie Rosjanka zakończyła na drugiej rundzie przegrywając z Emmą Navarro

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Weronika Kudiermietowa na Polsatsport.pl.

AK, Polsat Sport