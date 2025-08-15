Polska - Turcja na żywo. Relacja live i wynik online mecz siatkarek MŚ

Polska - Turcja to mecz w ramach mistrzostw świata siatkarek do lat 21. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejny występ młodych polskich siatkarek podczas MŚ do lat 21. W ćwierćfinale Polki przegrały z Bułgarkami i nie zagrają o medale. Nie oznacza to jednak, że na tym zakończył się ich występ w Indonezji. Przed Polską rywalizacja o miejsca 5-8.

 

W pierwszym spotkaniu Biało-Czerwone zmierzą się z Turczynkami. Polska i Turcja zmierzyły się już podczas tego turnieju w fazie grupowej. Wówczas Polki pewnie wygrały 3:0. 

 

Oprócz Polski i Turcji, o miejsca 5-8 grają również Argentyna i Chiny.

 

Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.

 

Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Turcja na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 08.00.

BS, Polsat Sport
