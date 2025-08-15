Polska - Turcja. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz siatkarek?

Czas na kolejny mecz młodych polskich siatkarek podczas tegorocznych mistrzostw świata do lat 21. W ćwierćfinale Polki przegrały z Bułgarkami i nie wywalczyły awansu do strefy medalowej. Na tym jednak występy Biało-Czerwonych podczas turnieju się nie kończą - przed nimi rywalizacja o miejsca 5-8.

- Jest to dla nas naprawdę olbrzymi zawód, bo miałyśmy aspiracje na medal i wyższe miejsce. Jest to dla nas trudna sytuacja, szczególnie, że wyszłyśmy z naszej grupy z pierwszego miejsca. Jest to przykre, że zaważyły nasze błędy. Musimy to jeszcze wszyscy przemyśleć, co zadecydowało, żeby poprawić to na dalszą fazę turnieju. Będziemy dalej walczyć, aby skończyć z jak najwyższym miejscem - powiedziała reprezentantka Polski Zuzanna Suska.

- Na pewno towarzyszyły naszym reprezentantkom bardzo duże emocje i nie ma się co dziwić. To był pierwszy taki mecz o stawkę. W grupie można było sobie pozwolić na porażkę czy nawet dwie, a tu było granie o być albo nie być. Stres i te negatywne emocje - one mocno spięły nasze dziewczyny - oceniła wybitna polska siatkarka Dorota Świeniewicz-Brandt, komentując porażkę Polski z Bułgarią.

W kolejnym spotkaniu Polki zmierzą się z Turczynkami, które w ćwierćfinale w trzech setach przegrały z Bułgarkami.

Oprócz Polski i Turcji, o miejsca 5-8 zagrają również Argentyna i Chiny.

Polska i Turcja zmierzyły się już podczas tego turnieju w fazie grupowej. Wówczas Polki pewnie wygrały 3:0.

Transmisja meczu Polska - Turcja w sobotę 16 sierpnia w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 07.50.

