Sabalenka - Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał w Cincinnati?

Tenis

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina to hitowy ćwierćfinał turnieju WTA w Cincinnati. Kto wygrał mecz Sabalenka - Rybakina? Jaki był wynik meczu Sabalenka - Rybakina?

fot. PAP
Czas na rozstrzygnięcia podczas prestiżowego turnieju WTA w Cincinnati, będącego końcówką przygotowań przed wielkoszlemowym US Open.

 

W jednym z ćwierćfinałów Sabalenka zmierzy się z Rybakiną. Do tej pory reprezentantki Białorusi i Kazachstanu zmierzyły się ze sobą wielokrotnie, a po raz ostatni w tym roku w Berlinie. Wówczas w trzech setach lepsza była Sabalenka, wywalczając awans do półfinału niemieckiej imprezy.

 

Jak będzie tym razem w Cincinnati?

Wynik meczu Sabalenka - Rybakina poznamy w piątek 15 sierpnia. O tym, kto wygrał Sabalenka - Rybakina w Cincinnati, przekonamy się w godzinach wieczornych polskiego czasu - start planowo o godzinie 18.30.

BS, Polsat Sport
ARYNA SABALENKAJELENA RYBAKINA
