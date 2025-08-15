Czas na rozstrzygnięcia podczas prestiżowego turnieju WTA w Cincinnati, będącego końcówką przygotowań przed wielkoszlemowym US Open.

Sabalenka - Rybakina na żywo

W jednym z ćwierćfinałów Sabalenka zmierzy się z Rybakiną. Do tej pory reprezentantki Białorusi i Kazachstanu zmierzyły się ze sobą wielokrotnie, a po raz ostatni w tym roku w Berlinie. Wówczas w trzech setach lepsza była Sabalenka, wywalczając awans do półfinału niemieckiej imprezy.

Jak będzie tym razem w Cincinnati?

Sabalenka - Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał w Cincinnati?

Wynik meczu Sabalenka - Rybakina poznamy w piątek 15 sierpnia. O tym, kto wygrał Sabalenka - Rybakina w Cincinnati, przekonamy się w godzinach wieczornych polskiego czasu - start planowo o godzinie 18.30.

BS, Polsat Sport