Iga Świątek znakomicie spisuje się podczas turnieju WTA w Cincinnati. Polka bez straty seta awansowała do półfinału tej prestiżowej imprezy. W ćwierćfinale ograła Rosjankę Annę Kalinską.

Tuż po zakończeniu meczu Świątek pewne było, że w półfinale będziemy świadkami wielkiego hitu. Drabinka turnieju ułożyła się bowiem tak, że kolejną rywalkę Świątek wyłonił mecz Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina.

Jak się okazało, lepsza w dwóch setach była Rybakina i to z nią Świątek powalczy o miejsce w wielkim finale.

Świątek - Rybakina. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Rybakina w półfinale w Cincinnati? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Rybakina. Godzina meczu Świątek - Rybakina nie została jeszcze podana przez organizatorów amerykańskiego turnieju.

BS, Polsat Sport