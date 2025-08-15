Świątek - Rybakina. Kiedy mecz? O której godzinie?

Iga Świątek

Iga Świątek - Jelena Rybakina, czyli czas na półfinał turnieju WTA w Cincinnati. Kiedy mecz Świątek - Rybakina? O której godzinie Świątek - Rybakina w Cincinnati?

Świątek - Rybakina. Kiedy mecz? O której godzinie?
fot. PAP
Iga Świątek

Iga Świątek znakomicie spisuje się podczas turnieju WTA w Cincinnati. Polka bez straty seta awansowała do półfinału tej prestiżowej imprezy. W ćwierćfinale ograła Rosjankę Annę Kalinską.

 

Tuż po zakończeniu meczu Świątek pewne było, że w półfinale będziemy świadkami wielkiego hitu. Drabinka turnieju ułożyła się bowiem tak, że kolejną rywalkę Świątek wyłonił mecz Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina.

 

Jak się okazało, lepsza w dwóch setach była Rybakina i to z nią Świątek powalczy o miejsce w wielkim finale.

Świątek - Rybakina. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Rybakina w półfinale w Cincinnati? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Rybakina. Godzina meczu Świątek - Rybakina nie została jeszcze podana przez organizatorów amerykańskiego turnieju.

BS, Polsat Sport
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
