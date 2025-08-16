Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.

Faza grupowa zakończyła się 12 sierpnia. Z każdej z sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansowały cztery ekipy.



Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.



Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Włochy na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport