Polska - Chiny. Gdzie obejrzeć mecz siatkarek? Transmisja TV i stream online

Polska i Chiny zmierzą się o piąte miejsce podczas MŚ siatkarek do lat 21. Transmisja meczu w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.

fot. PAP
Przed polskimi siatkarkami ostatni mecz podczas MŚ do lat 21. Przypomnijmy - Polki w znakomitym stylu wywalczyły awans z grupy, ale przegrały ćwierćfinałowe starcie z Bułgarkami i straciły szansę na grę o medale. 

 

Polki trafiły więc do rywalizacji o miejsca 5-8. W pierwszym meczu ograły Turczynki i tym samym zagrają o piątą lokatę. Zmierzą się z Chinkami, które ograły Argentynki.

 

W niedzielę poznamy ostateczne rozstrzygnięcia imprezy rozgrywanej w Indonezji. O złoto powalczą Włoszki oraz Japonki.

 

Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.

 

Transmisja meczu Polska - Chiny w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 07.50.

BS, Polsat Sport
