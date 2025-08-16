Polska - Chiny. Gdzie obejrzeć mecz siatkarek? Transmisja TV i stream online

Przed polskimi siatkarkami ostatni mecz podczas MŚ do lat 21. Przypomnijmy - Polki w znakomitym stylu wywalczyły awans z grupy, ale przegrały ćwierćfinałowe starcie z Bułgarkami i straciły szansę na grę o medale.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie MŚ 2025 już wkrótce. Gospodarzem kraj, którego mało kto się spodziewał

Polki trafiły więc do rywalizacji o miejsca 5-8. W pierwszym meczu ograły Turczynki i tym samym zagrają o piątą lokatę. Zmierzą się z Chinkami, które ograły Argentynki.

W niedzielę poznamy ostateczne rozstrzygnięcia imprezy rozgrywanej w Indonezji. O złoto powalczą Włoszki oraz Japonki.

Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.

Transmisja meczu Polska - Chiny w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 07.50.

BS, Polsat Sport