Polska - Chiny. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie MŚ?

Czas na ostatni mecz młodych polskich siatkarek podczas tegorocznych mistrzostw świata do lat 21. Przypomnijmy - w ćwierćfinale Polki przegrały z Bułgarkami i nie wywalczyły awansu do strefy medalowej. Na tym jednak występy Biało-Czerwonych podczas turnieju się nie kończą - przed nimi rywalizacja o miejsca 5-8.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie mistrzostwa świata za pasem, a tu taka informacja! FIVB ogłosiła

W kolejnym spotkaniu Polki zmierzyły się z Turczynkami, które w ćwierćfinale w trzech setach przegrały z Bułgarkami. Polskie siatkarki wygrały po tie-breaku i tym samym zagrają o piątą lokatę podczas tego turnieju.

Polki w swoim ostatnim meczu podczas tego turnieju zagrają z triumfatorkami spotkania Argentyna - Chiny. Jak się okazało, 3:1 wygrała reprezentacja Chin i to właśnie spotkanie Polska - Chiny rozstrzygnie to, która z drużyn zajmie piątą lokatę.

Polska - Chiny. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie?

Mecz siatkarek Polska - Chiny podczas MŚ do lat 21 zostanie rozegrany w niedzielę 17 sierpnia. Według oficjalnej strony siatkarskiej federacji, spotkanie Polska - Chiny rozpocznie się o godzinie 08.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport