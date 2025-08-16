Polska - Chiny na żywo. Relacja live i wynik online mecz siatkarek MŚ

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w siatkarskich MŚ do lat 21. W wielkim finale zmierzą się Włoszki i Japonki. Młode polskie siatkarki zagrają natomiast o piąte miejsce.

W ostatnim meczu podczas turnieju Polki zmierzą się z Chinkami. Ten mecz rozstrzygnie, która z reprezentacji zajmie piąte miejsce, a która zakończy zmagania na szóstej lokacie.

Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki.

Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.

Na której lokacie polskie siatkarki zakończą tegoroczne zmagania w MŚ?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Chiny na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport