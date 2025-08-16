Polska - Finlandia. Gdzie obejrzeć mecz koszykarzy? Transmisja TV i stream online

W ostatnich ME w 2022 r. Polacy ulegli w grupie w Pradze Finlandii aż 59:89. Przegrali też w Walencji w lipcu 2024 w kwalifikacjach do igrzysk w Paryżu - 88:89 (zabrakło wówczas kontuzjowanego Lauriego Markkanena, zawodnika NBA). Finlandię prowadził w tych dwóch meczach obecny szkoleniowiec kadry - Lassi Tuovi.

W towarzyskich meczach z „Suomi” zabraknie Jeremy'ego Sochana, który kontuzję łydki poleciał leczyć do San Antonio, i zapewne Igora Milicica juniora - jego udział w ME po kontuzji kolana doznanej wiosną w USA przed draftem do ligi NBA stoi pod znakiem zapytania.

- Sparingi z Finlandią to już ostatni etap przygotowań, taka, powiedziałbym specyficzna sytuacja. Z jednej strony trzeba dalej szlifować naszą grę, dopracowywać szczegóły, a z drugiej na pewno nie chcemy „pokazać” wszystkich naszych kart - powiedział 32-letni skrzydłowy Tomasz Gielo.

Liderem zespołu „Susijengi” (Wataha Wilków), który w ME wystąpi po raz 18. (Polacy po raz 30.) jest 28-letni Markkanen z Utah Jazz. W jednym z ostatnim z sparingów - z Belgią (105:62) uzyskał 48 punktów, miał dziewięć zbiórek i trzy przechwyty w 29 minut. To był jego pierwszy mecz w kadrze od MŚ w 2023 r. W drugim meczu z Belgami, którzy będą jednym z grupowych rywali Biało-Czerwonych w gr. D w Katowicach, uzyskał 31 pkt i poprowadził Finlandię do zwycięstwa (92:74).

- Na pewno mecz przeciw Finlandii i Markkanenowi to są fajne wyzwania. W jakimś sensie możemy poćwiczyć to, co może nam pomóc ograniczyć w mistrzostwach Lukę Doncica, który jest liderem Słowenii, naszego pierwszego rywala w grupie w Katowicach. Mimo że są to zawodnicy występujący na innych pozycjach, tak naprawdę nie ma to znaczenia. To typy koszykarzy, o których wiemy, że zawsze będą mieli piłkę w rękach, dlatego można przeciw Finlandii wypróbować kilka wariantów, jak uprzykrzać tego typu graczom życie. Liczyliśmy na to, że przetestujemy to już przeciw Gruzji, ale zabrakło jej lidera Tornike Szengelii - ocenił Gielo.

W oficjalnych meczach o stawkę Polacy mają korzystny bilans z Finami 6-4. Najbardziej dotkliwa przegrana, oprócz tych z 2022 i 2024 r., to mecz ME 2017 w Helsinkach. Wówczas Polska uległa gospodarzom po dwóch dogrywkach 87:90 (mając zwycięstwo na wyciągnięcie ręki w regulaminowym czasie), co przekreśliło szanse awansu do 1/8 finału.

Finowie są, tak jak Polacy, współgospodarzami 42. turnieju ME. Zagrają w gr. B w Tampere z Litwinami, mistrzami świata Niemcami, Brytyjczykami, Szwedami i drużyną Czarnogóry.

Biało-Czerwoni w grupie D w katowickim Spodku spotkają się kolejno z Słowenią (28 sierpnia), Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września). Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły z każdej z grup.

Polska - Finlandia. Gdzie obejrzeć mecz koszykarzy? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Polska - Finlandia w niedzielę 17 sierpnia od 13.40 w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go

Polsat Sport